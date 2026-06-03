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Gündem Kadın sürücü önünde giden motosikletli baba-kızı ezdi: 2’si de hayatını kaybetti
Gündem

Kadın sürücü önünde giden motosikletli baba-kızı ezdi: 2’si de hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kadın sürücü önünde giden motosikletli baba-kızı ezdi: 2’si de hayatını kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobil önünde seyreden baba ile kızının üzerinde bulunduğu motosiklete çarptı. Feci Kazada baba ile kızı yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Pelin K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Pelin K. idaresindeki 33 KJF 22 plakalı otomobil, D-400 kara yolunun Ulugöz mevkisinde önünde seyreden Kuddusi Uğuz'un kullandığı  motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Uğuz ve arkasındaki kızı Feyza Nur Uğuz (21) motosikletten yola savruldu. Feyza Nur Uğuz olay yerinde yaşamını yitirirken sağlık ekibi, ağır yaralanan babasını Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kuddusi Uğuz da burada doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti  Hastaneye giden Uğuz ailesinin yakınları sinir krizleri geçirdi. Otomobil sürücüsü Pelin K. İse polis ekiplerince gözaltına alındı.

 

 

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