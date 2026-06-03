Kadın sürücü önünde giden motosikletli baba-kızı ezdi: 2’si de hayatını kaybetti
Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobil önünde seyreden baba ile kızının üzerinde bulunduğu motosiklete çarptı. Feci Kazada baba ile kızı yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Pelin K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Pelin K. idaresindeki 33 KJF 22 plakalı otomobil, D-400 kara yolunun Ulugöz mevkisinde önünde seyreden Kuddusi Uğuz'un kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Uğuz ve arkasındaki kızı Feyza Nur Uğuz (21) motosikletten yola savruldu. Feyza Nur Uğuz olay yerinde yaşamını yitirirken sağlık ekibi, ağır yaralanan babasını Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kuddusi Uğuz da burada doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti Hastaneye giden Uğuz ailesinin yakınları sinir krizleri geçirdi. Otomobil sürücüsü Pelin K. İse polis ekiplerince gözaltına alındı.