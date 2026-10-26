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Yaşam Kadın sürücü motosikletlinin üzerine yürüdü!
Yaşam

Kadın sürücü motosikletlinin üzerine yürüdü!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Eskişehir’de trafikte çıkan tartışmada kadın sürücünün aracından inerek motosikletlinin üzerine yürüdüğü anlar kask kamerasına böyle yansıdı.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde trafikte başlayan gerginlik kısa sürede tartışmaya dönüştü.

 

Olay, Odunpazarı ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletiyle cadde üzerinde ilerleyen E.S., arkasından gelen bir kadın sürücünün kendisini taciz ettiğini ve yanından küfrederek geçtiğini iddia etti. Işıklarda durarak beklediği esnada yanına gelen sürücüye durumu sormak istediğini belirten genç ile otomobil sürücüsü kadın arasında sözlü tartışma çıktı.

 

Kadın sürücü hakkında şikayetçi oldu

Tartışmanın büyümesi üzerine kadın sürücü önce aracının kapısını motosikletin üzerine doğru açtı, ardından aracından inerek küfürler savurup motosikletlinin üzerine yürüdü. Yaşanan gerginlik ve karşılıklı sözlü tartışma motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan tartışmanın ardından E.S., Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek görüntülerle birlikte kadın sürücü hakkında şikayette bulundu.

 

“Arabadan inerek üzerime koştu”

Olay anını anlatan motosiklet sürücüsü E.S., "Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinden stadyum istikametine doğru ilerlerken arkamdan gelen kadın sürücü taciz etmeye başladı. Yanımdan küfür ederek ve kornaya basarak geçti. Yanına gidip 'Ne oldu abla?' diye sorduğumda birden yükselerek küfretmeye başladı. Kapıyı üzerime açtı, motoruma ve bana vurmaya kalktı. Ben de kapıyı iterek kapattım. Daha sonra arabadan inerek üzerime koştu. Ben de video kaydını başlattım. Plakamı aldığını ve suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Ben de elimde görüntü olduğunu, motordan inmediğimi belirttim. Emniyete gidip şikayetçi oldum" dedi.

 

Trafikteki tehlikelere dikkat çeken E.S., "Trafiğe çıkmaktan değil, can güvenliğimiz için korkuyoruz. Silah olabilir, bıçak olabilir, üstümüze kapı açılıyor veya araba sürülüyor. Önümüze kırabiliyorlar. Bu tür olaylar trafikte sık yaşanıyor ve korkutucu hale geliyor. Şikayetçi oldum, sürecin takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı.

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