Kadın sürücü kabusu! Trafiği kilitleyip dans etti, çığlıklar atıp polis aracını tekmeledi

İstanbul Beşiktaş'ta bir kadın sürücü trafiği kilitleyerek direksiyon başında dakikalarca dans etti. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu gözaltına alınan kadın, karakola götürülürken çığlıklar atıp polis aracını tekmeledi.

İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki bir kadın sürücü, aracını yol ortasında durdurarak dakikalarca direksiyon başında dans etti.

Kadının yolu kapatması nedeniyle bölgede trafik tamamen kilitlenirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ÇIĞLIKI ATTI, POLİS ARACINI TEKMELEDİ

Polisin uzun süren ikna çabalarına direnerek zorluk çıkaran kadın, güçlükle gözaltına alındı. Karakola götürüldüğü sırada çığlık atarak polis aracını tekmeleyen sürücünün o anları, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.

 

