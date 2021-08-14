Kadın savunucuları İBB zabıtasının 'uçan tekme'sinden sonra kayboldu!

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CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıtaların 17 gün önce Taksim'deki seyyar satıcılara saldırdığı anın görüntüleri yayımlandı. Amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, acımasız zabıtaların kadınları da hedef aldığı ve bir kadına da uçan tekmeyle saldırdıkları ortaya çıktı. Zabıta tarafından yediği darbe ile yere yığılan kadının çığlık attığı gözlendi.

'Havlamanız için emir mi gelmedi?'

İBB zabıtasının uçan tekme ile kadınları dövmesi kamuoyunda infiale sebep olurken sözde kadın savunucuları ise ortalıktan kayboldu. Başta Mor Çatı ve arkasındakiler olmak üzere Türkiye genelinde 'kadına yönelik şiddet'e karşı otobüs gezdiren CHP'li Aylin Nazlıaka'nın İBB zabıtasının kadınlara yönelik acımasız saldırısı karşısındaki sessizliği sosyal medyanın da en çok konuşulanlarından oldu.

Sözde kadın savunucularına tepki yağdı!