Kadın programlarında kriz! Didem Arslan Yılmaz ateş püskürüp tehdit etti!

Türkiye'yi ifsat eden gündüz kuşağı programlarının arasında 'konuk' krizi patlak verdi. Didem Arslan Yılmaz, kendi konuklarının diğer kadın programları tarafından arandığını belirterek canlı yayında ateş püskürdü.

Ahlaksız yayınların yapıldığı kadın programlarında her gün işlenen olaylar rezilliğin boyutunu gözler önüne sererken kadın programları arasında yeni tartışma yaşandı. Didem Arslan Yılmaz'ın programında çözülmeye çalışan olay, diğer kadın programları tarafından da ekrana taşınmak istendi.

Didem Arslan Yılmaz ateş püskürdü

Olayın belirsizlikleri sürerken, konuklarının telefonla aranarak rahatsız edildiğini belirten Didem Arslan Yılmaz, canlı yayında ateş püskürdü.

Sinirle yaptığı açıklamalarında, "Şimdi bizim yaptığımız programlar gibi başka programlar da var. O programlarda çalışan bazı arkadaşlar, onlar kendilerini biliyorlar. Bizim programa katılan kişileri arayıp, programı kötülüyorlar, beni kötülüyorlar. Programla ilgili olarak da ağıza alınmayacak, çok ahlaksızca, namussuzca ve şerefsizce suçlamalarda bulunuyorlar." ifadelerini kullanan Didem Arslan Yılmaz, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Aynısını size iade ediyorum. Siz gazeteci olamazsınız. Siz kumpasçısınız, ahlaksızsınız, vicdansızsınız, namussuzsunuz. Biz burada namusumuzla çalışıyoruz. Ben 30 yıllık gazeteciyim ve gazetecilik etikleri çerçevesinde bu yayınları yapıyorum. RTÜK çerçevesinde bu yayınları yapıyorum.

Hakaretler yağdırdı

Yanınızda çalışan gazeteciler değil, yanınızda çalışan o köpeklere sahip çıkın lütfen, onlar gazeteci değil çünkü... Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar onlar. Sen onun kim olduğunu biliyorsun, sana sesleniyorum. Bir daha benim yayınıma gelen konukları arayıp onları rencide edersen seni bu ekranlarda deşifre edeceğim. Elimde kayıtlar var, bunları ekranda göstereceğim. Hodri meyda, ya herro ya merro!"