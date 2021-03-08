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Teknoloji Kadın mühendisler Turkcell’le iş hayatına katılıyor
Teknoloji

Kadın mühendisler Turkcell’le iş hayatına katılıyor

İletişim şirketi Turkcell, tarafından örnek bir programa imza atıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 16:43:00 -
Kadın mühendisler Turkcell’le iş hayatına katılıyor

Şirketin teknoloji geliştirme alanında fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla başlattığı ‘Turkcell’de Şartlar Eşit, Şanslar Eşit’ programının iş hayatına yeni atılacak genç kadın mühendisleri hedefleyen birinci fazı tamamlandı. Programın ikinci fazında ise çeşitli nedenlerle iş hayatından ayrılmış farklı meslek gruplarından deneyimli kadın profesyonellerin Turkcell ailesine katılmaları hedefleniyor. Hukuk ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, geçtiğimiz yıl sonunda başlattıkları programın kadın mühendislerden büyük talep gördüğünü aktardı. Demir, başta ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ olmak üzere kadın istihdamını arttırmaya yönelik pek çok projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizdi. Benzer programlar aracılığıyla iş hayatına yeni atılan veya iş deneyimi bulunan kadınlar için Turkcell bünyesinde çalışma imkânı sunacaklarını dile getirdi. Demir, “Kadının iş gücüne katılımını ekonomik ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliği açısından bir gereklilik olarak görüyoruz. Kadının iş dünyasında aktif olarak yer alması inovasyon, çeşitlilik, iyi yönetişim, sürdürülebilirlik, karar süreçlerinde duygusal zekâyla yaklaşım gibi kazanımları da beraberinde getirecek. Ekonomik kalkınmanın temel taşlarından olan toplumsal cinsiyet eşitliği sadece ülkelerin değil, global ekonominin de iyileştirilmesi adına atılması gereken bir adım” dedi.

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