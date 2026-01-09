Kadın milletvekilinin kafasında canlı yayında bomba patlattılar

  • İSTANBUL
Honduraslı muhalif kadın siyasetçi Gladys Aurora López, basın mensuplarına konuştuğu sırada uzaktan atılan el yapımı bir bombanın kafasına çarparak patlaması sonucu ağır yaralandı.

Honduras'ta muhalefet milletvekili Gladys Aurora Lopez, perşembe günü Ulusal Kongre'de basın mensuplarıyla görüştüğü sırada kafasına fırlatılan el yapımı patlayıcının patlaması ile ağır yaralandı. 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından siyaset gündeminin gerginleştiği ülkede, muhalif milletvekiline yönelik saldırının ardından Ulusal Parti açıklama yaptı. 

Muhafazakar Ulusal Parti, patlayıcının iktidardaki Özgürlük ve Yeniden Kuruluş Partisi (Libre) üyeleri tarafından atıldığını ve patlama nedeniyle Lopez'in ağır şekilde yaralandığını duyurdu. 

