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Aktüel

Kadın meclisi maske üretimine başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Düzce Kent Konseyi bünyesinde bulunan Kadın Meclisi, 1 milyon maske üretim hedefine destek vermek amacı ile maske üretimine başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 18:26:24 -
Kadın meclisi maske üretimine başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Düzce Kent Konseyi bünyesinde bulunan Kadın Meclisi, 1 milyon maske üretim hedefine destek vermek amacı ile maske üretimine başladı.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’de 1 milyon maske üretimi hedeflerini açıklamasının ardından üretime destek vermek isteyen gönüllü sayısı giderek artıyor. Düzce Belediyesi Düzce Kent Konseyi bünyesinde bulunan Kadın Meclisi de maske üretimine başladı. Hafta sonu olmasına rağmen Kültür Merkezi’nde üretime başlayan ekip Düzcelilere ulaştırılacak maskelerin üretimini yapıyor.

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