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Kadın hastaların mahremiyeti ihlal ediliyor!

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; " Kadın hastaları, mahremiyet hakkı kapsamında kadın doktorların tedavi etmesi gerekliliği konusunda ne düşünüyorsunuz? " sorusunu yöneltti.

12 Ekim 2018 Cuma 14:58

 Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr 

Yeni Akit Gazetesi'nin defalarca gündeme getirdiği ''Kadın hastaları, mahremiyet hakkı kapsamında kadın doktorların tedavi etmesi gerekir" konulu haberler bazı çevreler tarafından sıklıkla eleştirildi.

Akit Gazetesi'nden Ömer Faruk Şahin; "Hastanelerde mahremiyet ihlali" başlıklı haberi ile başta kadın doğum olmak üzere birçok hastalıkta kadın hekimler tarafından tedavi edilmek istenen kadın hastaların ciddi sıkıntılar yaşadığını tekrar gündeme getirdi. Haberde kadın doğum biriminde kadın hekimin yanında erkek asistanın görev yaptığı ve bu durumdan rahatsız olan kadın hastaların problemleri gündeme getirilmişti. İşte bu haberde aynı çevreler tarafından eleştirilerek gündeme getirildi.

Kadın hastaların mahremiyet hakları ihlal ediliyor

Kadın hastalar '' Hekim seçme haklarına " rağmen hala erkek doktorlara muayene olmak zorunda kalabiliyorlar. Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullu kadınlara mikrofon uzatarak onlara " Kadın hastaları, mahremiyet hakkı kapsamında kadın doktorların tedavi etmesi gerekliliği konusunda ne düşünüyorsunuz? " sorusunu yöneltti. Mikrofon uzattığımız hemen her kadın " Hasta mahremiyeti " sebebi ile erkek doktorlardan rahatsız olarak kadın hekim seçmek istediklerini söylediler. Böbrek hastası olduğunu ifade eden bir kadın ise " Hekim seçme hakkına " rağmen çoğu zaman erkek doktora muayene olmak zorunda kaldığını ve bu durumdan rahatsızlığını şu ifadelerle anlattı:

"Ben böbrek hastasıyım. Muayeneye gittiğim zaman erkek hekim olduğunda çekiniyorum. Bana kadın doktor bakınca çok rahat hissediyorum. Çoğu zaman randevu almak istediğimde erkek doktor var diyorlar. Çekinsemde mecbur kalıyorum."

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 14:58
  1. İstanbul
  2. Kadın hastalar
  3. mahremiyet

YORUM YAZ

  • ŞanlıurfaŞanlıurfa58 dk önce
    Kadın yoğun bakım ile erkek yoğun bakımı ve bakıcıları ayrı olması gerekmez mi.
  • UğurUğur59 dk önce
    Bunu isteyen bayan kızını ürolog yapması lazım. Bayan ürolog kaç tane var acaba
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