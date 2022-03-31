Kadın hakları sözlerine bak sen! Beren Saat pusulayı şaşırdı

Ankara’da düzenlenen “EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı”nda, sanatçılar Kenan Doğulu ve Beren Saat’e, “İklim Elçisi” plaketi verildi. Plaketi alan Beren Saat'in yaptığı konuşma ise sosyal medyada gündem oldu. Kadın haklarına ilişkin açıklamalarda bulunan Saat'in sözleri tepki çekti.

"Arkadaşlarım başörtüsünün üzerine peruk takmak zorundaydı"

Konuşmasında kendi öğrencilik döneminden bahseden Beren Saat, AK Parti hükümeti tarafından hayata geçirilen başörtüsü yasağının kaldırılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Saat, “Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan sınıf arkadaşlarım oldu ve geçen yıllar içinde eğitim eşitliğinin sağlanmasına hepimiz çok sevindik." dedi. Bu sözleriyle AK Parti'nin kadın haklarına verdiği önemi ve CHP zihniyetinin yıllardır uyguladığı yanlış politikayı eleştiren Saat, sonrasında ise tam tersi sözler sarf etti.

'Kadınlar haklarını kaybediyor' safsatası

Saat birkaç cümle sonra kadınların günümüzde haklarını sistematik şekilde kaybettiği safsatasını ortaya attı. Cumhuriyet tarihinde kadına en çok önem verilen günlerde olduğumuzun farkında olmadığı belli olan Beren Saat, "kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor’ diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde ‘köprülere, yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor’ cevabını aldık." ifadelerini kullandı. Beren Saat'in bu sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepkiyle karşılandı.