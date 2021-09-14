Kadın hakları denilince mangalda kül bırakmazlar! FOX'un ahlaksız Yasak Elma'sı yeni sezona da rezillikle başladı

Yayınladığı ahlaksız dizilerle nam salan Yahudi medya patronu Rupert Murdoch sahibi olduğu FOX TV yeni yayın dönemine de bir rezaletle başladı. Reyting için her türlü iğrençliğin yapıldığı kanalda yayınlanan ve geçtiğimiz sezonlarında birçok skandal olayın yaşandığı Yasak Elma dizisi yeni sezonun ilk bölümüyle de tepki çekti.

FOX kendisiyle çakıştı

Kadın hakları diye çırpınan güruhun bir numaralı kanalı FOX TV, Yasak Elma isimli dizisinin yeni yayın döneminin ilk bölümünde yine kendiyle çakıştı. Yasak Elma dizisinin 5. sezonun ilk bölümünde yine evli bir erkeğin eşini aldattığı görüntülere yer verildi. FOX'un reyting uğruna ahlaksız olayı ve rezil görüntüleri ekranlara getirmesi çok sayıda vatandaşın tepkisini çekti. Diziye sosyal medyada yüzlerce eleştiri yorumu yapıldı.

Fatih Portakal ne diyecek?

Öte yandan FOX'un eski haber spikeri Fatih Portakal, geçtiğimiz günlerde TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan tarihi bir diziye sosyal medya hesabından tepki göstermiş, reyting uğruna senaryoların 'abuk subuk' yazıldığını söylemişti. Televizyon ekranlarında yayınlanan dizilere 'bu kadar dikkat eden' Fatih Portakal, FOX TV ekranlarında yayınlanan bu rezil dizilere karşı konuşmaya ise cesaret edemiyor.