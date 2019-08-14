Kadın Güreş Milli Takımı İstanbul'da toplandı



İSTANBUL (AA) - Kadın Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da kampa girdi.

Milliler, çalışmalarını 24 Ağustos'a kadar Sarıyer'deki kamp merkezinde sürdürecek. Teknik direktörlüğünü Efraim Kahraman'ın yaptığı ve 12 sporcudan oluşan milliler, Moğolistan ve Azerbaycan'dan gelecek güreşçilerle üçlü kamp gerçekleştirilecek. Dünya Güreş Şampiyonası, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenecek.



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