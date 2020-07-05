Kadın girişimciler Türk Telekom’la dijitalleşiyor

Corona virüsüyle (Covid-19) mücadele döneminde herkese açık hale getirilen projede 2020 başından bu yana yaklaşık 2 bin 993 kişiye ulaşıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UN Development Programme-UNDP) iş birliğinde gerçekleştirilen ‘Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay’ kapsamında verilen dijital pazarlama eğitimleri rağbet görüyor. Nitekim Corona virüsünün (Covid-19) en yoğun yaşandığı nisan ayında eğitimlere toplam bin 637 kişiye katıldı. Önemli sosyal sorumluluk çalışmalarına imza atan Türk Telekom, girişimci potansiyeline sahip 5 bin kadının dijital pazarlama, marka-patent, sosyal medya araçları, reklam verme ve ödeme sistemleri hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlıyor.