  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Kadın girişimciler Türk Telekom’la dijitalleşiyor

İletişim şirketi Türk Telekom’un ‘Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay’ projesi devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 10:20:00 -
Kadın girişimciler Türk Telekom’la dijitalleşiyor

Corona virüsüyle (Covid-19) mücadele döneminde herkese açık hale getirilen projede 2020 başından bu yana yaklaşık 2 bin 993 kişiye ulaşıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UN Development Programme-UNDP) iş birliğinde gerçekleştirilen ‘Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay’ kapsamında verilen dijital pazarlama eğitimleri rağbet görüyor. Nitekim Corona virüsünün (Covid-19) en yoğun yaşandığı nisan ayında eğitimlere toplam bin 637 kişiye katıldı. Önemli sosyal sorumluluk çalışmalarına imza atan Türk Telekom, girişimci potansiyeline sahip 5 bin kadının dijital pazarlama, marka-patent, sosyal medya araçları, reklam verme ve ödeme sistemleri hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı