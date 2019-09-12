Kadın girişimciler Tarsus’ta buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mersin Kadın Girişimciler İcra Kurulu toplantısı Mersin’in Tarsus ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapıldı. Kadın girişimciler bölge ekonomisine katkı sunacak projeleri gündeme getirdiler.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Mersin Kadın Girişimciler Kurulu üyelerini ağırladı. Tarsus TSO Başkanı H. Ruhi Koçak’ın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, girişimci kadınların yapacakları tüm çalışmalara destek olacaklarını belirterek, “Bu tür birliktelikleri önemsiyoruz. Her türlü projenize desteğe hazırız. Gelen önerilerin girişimciliği desteklemek üzere oluşturulan kurullarımızdan gelmesi bizi ayrıca memnun ediyor. Yerelde kalmayıp, bölgesel hareket etmemizde fayda var. Çevre illerle irtibat haline olmak gerekiyor. Devir artık bireysel değil güçleri birleştirme devri. Güçlü olmak için birlikte olmak lazım” diye konuştu.

TOBB Mersin Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Doğu Akdeniz Bölge Temsilcisi Ayla Harp da gündemdeki projelerinden bahsederek, bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmaları önemsediklerine vurgu yaptı. Yakın bir gelecekte Mersin’de karnaval havasında düzenlemeyi planladıkları festival hakkında da bilgi veren Harp, şunları kaydetti: “Özellikle kadın üreticilerimiz ve esnafımızı destekleyecek bir sokak festivali düzenleyeceğiz. 2 gün planlıyoruz. Açılış, kortej yürüyüşü, müzik, atölye etkinlikleri, stantlar ile tam bir karnaval havası. Festival ile amacımız girişimcilerimize ve esnafımıza katkı sunarak ekonomiyi canlandırmak. Bölgesel kalkınmaya yönelik olarak da çalışmalarımızı yoğunlaştırdık.’’

Toplantıdan sonra Silifkeli girişimci kadın üretici tarafından üretilen yoğurtlu lokum takdim edilerek, konuklara ikram edildi.