  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Avrupa ülkesi bu sözlerle çalkalanıyor: Kuzey Makedonya kükreyen fare, asıl tehlike Türkiye'den gelecek

İran'ın kritik isminin Türkiye ziyareti Tahran'ı endişelendirdi! Fena halde paniklediler

Bölgeden doğalgaz fışkırırken gaz sahası vuruldu! Türk şirket apar topar sahayı terk etti

Türk silahı Güney Amerika'nın radarına takıldı! Tam anlamıyla şaşkınlar

Türk orgeneral o ülkeyi ziyaretteyken ilginç olay! F-22 ve F-35'ler peş peşe bölgeye doğru havalandı

Son dakika bombası patladı! Beşiktaş'ta hedef 12'den vuruldu! Mourinho Beşiktaş'ta...

Oyuncu Sinan Albayrak'tan Ümit Özdağ'a: Beş parasız mı kaldın?

Türkiye'den İsrailli Bakana fotoğraflı cevap!

Katil İsrail'in savaş kabinesinde kriz! Netanyahu tehdit edildi

F-16 ÖZGÜR, yerli LGK kitleriyle birleşti
Kobi Kadın Girişimciler Kooperatifi'ne katkı devam ediyor
Kobi

Kadın Girişimciler Kooperatifi'ne katkı devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-05-19 11:38:00 -
Kadın Girişimciler Kooperatifi'ne katkı devam ediyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Kadın Girişimciler Kooperatifi’ne destekler sürüyor.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Kooperatifi katkılarına devam ediyor.

Osmaneli Belediyesi ve Kadın Girişimciler Kooperatifi arasındaki iş birliği, hız kesmeden her alanda devam ediyor. Bu güçlü iş birliği, toplumun her kesimine olumlu yansımalar sağlayarak, kadın girişimcilerin güçlenmesine ve başarılarına katkı sağlıyor. Belediyenin kooperatife sağladığı destekler, doğru planlama ve organizasyonla kooperatifin hak ettiği yere ulaşmasına imkan tanıyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, belediye olarak kadın girişimcilere yönelik destekleri artırarak, kooperatifin başarı grafiğini yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti. Torun, "Belediyemiz, Kadın Girişimciler Kooperatifimize desteklerine daha da güçlü bir şekilde devam ediyor. Kadın girişimcilerin ekonomik ve sosyal alanda daha etkin bir rol oynamaları için elimizden gelen her türlü desteği vermeye kararlıyız. Kadın girişimcilerin potansiyellerini ortaya çıkarmak ve onlara destek olmak adına, bu iş birliği ve desteklerin artarak devam etmesi, kadın girişimcilerin güçlenmesi ve toplumun kalkınmasına olumlu katkılar sağlamaya devam edecektir" diyerek, bu iş birliğinin önemini vurguladı.

Adana’da KOBİ’lerin yeşil dönüşümü desteklenecek
Adana’da KOBİ’lerin yeşil dönüşümü desteklenecek

Kobi

Adana’da KOBİ’lerin yeşil dönüşümü desteklenecek
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AOSB’den Ar-Ge ve inovasyona büyük destek
AOSB’den Ar-Ge ve inovasyona büyük destek

Kobi

AOSB’den Ar-Ge ve inovasyona büyük destek

Züccaciye sektörünün hedefi ilk 5
Züccaciye sektörünün hedefi ilk 5

Kobi

Züccaciye sektörünün hedefi ilk 5

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23