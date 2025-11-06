Kadın emeği turizmde görünür olacak! Bakan Göktaş’tan tematik tur rotaları açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) arasında kadın istihdamını artırmak ve turizm sektöründe fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol imza törenine; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya katıldı. Protokol kapsamında eğitim, mentörlük, staj ve istihdam fırsatlarına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek, kadınların turizm sektörü ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirerek kendi başarı hikayelerini yazmaları desteklenecek.

'5 yıl devletimiz karşılayacak'

Bakan Göktaş, "Bu protokolle, turizmde kadın istihdamını, girişimciliğini ve temsil gücünü artıracak kalıcı bir ortaklığın temellerini atıyoruz. TÜRSAB Akademi bünyesinde, kız öğrenciler ve kadınlara yönelik eğitimler ve mentörlük programları düzenleyeceğiz. Aynı zamanda sektörde kadın temsiliyetini artırmak için seminerler, atölyeler ve farkındalık etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Bu programlarla kadınların sektöre hazırlanmasını, bilgi ve becerilerini geliştirerek kendi başarı hikayelerini yazmalarını destekleyeceğiz. Kurum bakımında veya koruyucu aile yanında bulunan gençlere öncelik vereceğiz. Bu gençlerimizin, TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinde staj ve istihdam fırsatlarına erişmelerini sağlayacağız. Ayrıca bu gençlerimizin istihdam edilmesi halinde işveren sosyal güvenlik primlerinin 5 yıl süreyle devletimiz tarafından karşılanacağını belirtmek isterim. Kadın emeğinin turizmde daha görünür hale gelmesini istiyoruz. Bu kapsamda kadın üretici pazarları, kooperatifler ve el emeği atölyelerini içeren tematik tur rotalarının oluşturulmasını destekleyeceğiz" dedi.

'Kadın kooperatiflerini desteklemeyi sürdürüyoruz'

Kadın istihdamı ve girişimciliğine dair teşvik ve hibeleri TÜRSAB üyeleriyle paylaşarak, bu fırsatların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacaklarını ifade eden Göktaş, "Çalışan annelerin ve ailelerinin, TÜRSAB acentelerinin hizmetlerinden indirimli yararlanmalarını sağlamak üzere çalışmalar yürüteceğiz. Kısacası bu protokol sadece bir iş birliği belgesi değil; kadınların emeğine, genç kızlarımızın geleceğine ve ülkemizin turizm vizyonuna yatırımın somut bir ifadesi olacak. Bakanlık olarak biz, her kadının potansiyeline inanıyor; desteklendiğinde neleri başarabileceğini görüyoruz. Bu anlayışla, turizmin yanı sıra; sanayi, tarım, enerji başta olmak üzere her alanda kadınların daha güçlü şekilde yer alması için çalışmalar yürütüyoruz. Kadınların üretim hayatında daha görünür hale gelmesi için kadın girişimciliğini stratejik bir öncelik olarak ele alıyoruz. 7 bölgede gerçekleştireceğimiz 'Yükselen Kadınlar Programı', bu vizyonun önemli adımlarından biridir. Bu programla, girişimci kadınların bilgi, beceri ve finansal açıdan güçlenmesini hedefliyoruz. Diğer yandan temiz teknoloji alanında, kadın girişimcilerin yenilikçi projeler geliştirmelerini destekliyoruz. Ayrıca kadınların üretim gücünü büyütmek için kadın kooperatiflerini desteklemeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Bakan Göktaş'ın konuşmasının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan ile TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Oya Ebru Küçükel, iki kurum arasındaki protokolü imzaladı.