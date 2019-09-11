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“Kadın El Emeği Festivali” Bahçelievler’de başladı

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlen “Kadın El Emeği Festivali” Milli Egemenlik Parkı’nda başladı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:07
“Kadın El Emeği Festivali” Bahçelievler’de başladı

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlen “Kadın El Emeği Festivali” Milli Egemenlik Parkı’nda başladı. Festival kapsamında 120 üretici kadın bir araya geldi.


Kadınların el emeği ürünlerinin pazardaki yerini alabilmesi amacıyla düzenlenen “Kadın El Emeği Festivali” Milli Egemenlik Parkı’nda başladı. Bahçelievler Belediyesi 120 üretici kadını 6 gün sürecek olan festivalde bir araya getirdi. Festivalin açılış törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, üretici kadınlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Kadınların kendi evlerinde ürettikleri takıdan örgüye, ahşap eşyalardan çantaya, keçe işlerinden kaktüse, oyuncak bebeklere kadar kendilerinin yaptığı pek çok ürünü satışa sunmasını sağlayan Bahçelievler Belediyesi, 120 üretici kadının yer aldığı stantla kadın emeğini görünür kıldı. Kukla oyunları ve sihirbaz gösterileri ile süren Festival’de Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, kadın emek merkezi kuracağını belirterek, kadınların gelir kaydedip sosyalleşmeleri için böyle bir ortam hazırladıklarını ifade etti.



“Avrupalı kadınlar gibi güçlü olup öz güvenleri artsın”


Başkan Bahadır, “Bahçelievler’de kadınlarımızın el emekleriyle buluşacağımız ve değerlendireceğimiz kadın emek merkezi kuracağımızı beyan etmiştik. Kadınlarımız kendi göz nuru el emekleriyle bir şeyler yapıyorlar. Onları 1 haftalık festivalle değerlendirelim satışa sunalım, birazcık gelir kaydedip sosyalleşsinler diye böyle bir ortam hazırladık. Ayrıca anneleri burada satış yaparken çocuklarda kuklayla ve sihirbazla eğleniyor. Kadınlarımız evlerden çıksın bilgilerini arttırsın ve mutfaktan dışarıya çıksın istedik. Geleneklerini ve göreneklerini çoğaltıp büyütsünler yani Avrupalı kadınlar gibi güçlü olup öz güvenleri artsın” dedi.



“Hayal güçlerini kullanıyorlar”


Çok güzel bir festival olduğunu söyleyen Şebnem Çelikgüler, “Diğer arkadaşlarım örgü bebekler yapıyor. El emeği olması çok güzel bir şey. Hayal güçlerini kullanıyorlar. En azından bir şeyler üretiyorlar. Hizmetten dolayı da başkanımıza çok teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundu.


Altı gün sürecek Kadın El Emeği Festivali, Milli Egemenlik Parkı’nda her akşam 17.00’den 23.00’e kadar devam edecek. Etkinlik süresince de 20.00’den itibaren konser sahnesinde kukla oyunları ve sihirbaz gösterileri çocuklarla buluşacak. Pazar günü ise şarkıcı Tuğçe Kandemir konseri ile sona erecek.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 09:07
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