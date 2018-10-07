Kadın döven İ. Küçükkaya’ya bir şamar da 'dalaksız'dan

FOX spikeri İsmail Küçükkaya’nın eşi açtığı boşanma davasında Küçükkaya’nın kendisini dövdüğünü ve ‘Şu anki konumum olmasaydı, senin yüzünü gözünü dağıtırım” dediğini söyledi. Korkunç iddialar sonrası İsmail Küçükkaya suskunluğunu korurken, her fırsatta kadın haklarını savunduklarını iddia eden sözde kadın derneklerinden de henüz çıt çıkmadı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında hakkındaki iddialara karşı sessiz kalan İsmail Küçükkaya’ya şamarı bastı. Yazısında Küçükkaya’ya seslenen Hakan, “Böyle korkunç bir iddiayı geçiştirmemen gerekir. Üstünü örtmeye falan kalkışma. Çıkıp bu iddiayla hesaplaş lütfen.” dedi. ‘Hakan, Küçükkaya’ya attığı son şamar ‘Kadınlara şirinlik’ şeklinde yorumlandı.

İşte Hakan’ın yazısındaki ilgili bölüm:

Senin hakkında eşin tarafından dile getirilen çok korkunç iddialar var.

Eşin, boşanma dilekçesinde kendisine şiddet uyguladığını falan söylüyor.

Darp etmişsin, daha fazla darp edeceğini ama konumunu düşündüğünü söylemişsin falan...

Sevgili İsmail Küçükkaya...

Her gün ekranlarda kadına yönelik şiddete itiraz eden, “annelerimiz” falan diyerek sempatik bir imaj çizen, çağdaş ve medeni bir insan profili ortaya koyan senin...

Böyle korkunç bir iddiayı geçiştirmemen gerekir. Üstünü örtmeye falan kalkışma. Çıkıp bu iddiayla hesaplaş lütfen.

Sevgili İsmail Küçükkaya...



Hiçbir şey olmamış gibi yaparak, geçiştirerek falan olmaz!

Mutlaka ama mutlaka seni sevenleri ikna edecek bir şeyler söylemelisin.

Yoksa olmaz, olamaz!