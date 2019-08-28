‘Kadın’ cinayetlerinden İslamî ve kültürel uygulamaları sorumlu gösterdi! Cumhuriyet feminist düşüncenin suçunu örtmeye çalışıyor

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

İslamî emirlerin uygulanması ve yayılmasından rahatsız olan İslam düşmanı Cumhuriyet’in yazarlarından Mine Söğüt, “Kadınları maktul, erkekleri katil yapan ahlak belası” başlığıyla yayınladığı bugünkü yazısında, İslamî ve toplumsal kabullerle gelişen ve yerleşen Türk ahlak yapısını bir belaymış gibi lanse etti. Söğüt, kadın cinayetlerinin müsebbibi olarak İslamî uygulamaları ve ahlakî değerleri gösterip, ektikleri düşmanlık tohumları sonrası artan cinayetlerin asıl müsebbipleri feministleri ve aile karşıtlarını korumaya çalıştı.

İnançlar ve ahlak tehlikeliymiş!

Söğüt, eşcinsel sapkınlığı destekçilerinin savunduğu gibi ailenin, aşkın, cinselliğin sorgulanmasını istediği yazısında, “Tabuları acımasızca sorgulayın. Geleneklere otopsiler yapın. İnançlara şüpheyle bakın. Alışkanlıkları çöpe atın. Anlamını hiç düşünmeden tekrarladığınız ve nesilden nesle olduğu gibi aktardığınız inançlarınız gibi ahlakınız da tehlikeli.” ifadelerini kullanarak inancımıza saldırırken, ahlak yapımızın da yanlış olduğunu iddia ederek toplumun temelini oluşturan kültürel değerlerin sorgulanmasını istedi. “Kadını kocasının malı mülkü gibi gören bir inanç ve gelenek zincirinin halkalarını parçalamayı göze alamıyorsunuz.” ifadelerini kullanan Söğüt, bu ifadelerin karşılığı ‘kölelik’ olmasına ve kölelik İslam’da yasaklanmış olmasına rağmen bu ifadeleri İslam’ın bir parçasıymış gibi göstererek algı oluşturmaya çalıştı.



