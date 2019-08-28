0553 313 94 23

‘Kadın’ cinayetlerinden İslamî ve kültürel uygulamaları sorumlu gösterdi! Cumhuriyet feminist düşüncenin suçunu örtmeye çalışıyor

İslam düşmanlığıyla ün salan Cumhuriyet’in yazarı Mine Söğüt, feminist düşüncelerin pompaladığı düşmanlık tohumlarının sonucu artan kadın cinayetlerinden, İslam’ı ve toplumun ahlak yapısını sorumlu göstererek, aile düşmanlarının suçunu örtmeye çalıştı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:25
‘Kadın’ cinayetlerinden İslamî ve kültürel uygulamaları sorumlu gösterdi! Cumhuriyet feminist düşüncenin suçunu örtmeye çalışıyor

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

İslamî emirlerin uygulanması ve yayılmasından rahatsız olan İslam düşmanı Cumhuriyet’in yazarlarından Mine Söğüt, “Kadınları maktul, erkekleri katil yapan ahlak belası” başlığıyla yayınladığı bugünkü yazısında, İslamî ve toplumsal kabullerle gelişen ve yerleşen Türk ahlak yapısını bir belaymış gibi lanse etti. Söğüt, kadın cinayetlerinin müsebbibi olarak İslamî uygulamaları ve ahlakî değerleri gösterip, ektikleri düşmanlık tohumları sonrası artan cinayetlerin asıl müsebbipleri feministleri ve aile karşıtlarını korumaya çalıştı.

İnançlar ve ahlak tehlikeliymiş!

Söğüt, eşcinsel sapkınlığı destekçilerinin savunduğu gibi ailenin, aşkın, cinselliğin sorgulanmasını istediği yazısında, “Tabuları acımasızca sorgulayın. Geleneklere otopsiler yapın. İnançlara şüpheyle bakın. Alışkanlıkları çöpe atın. Anlamını hiç düşünmeden tekrarladığınız ve nesilden nesle olduğu gibi aktardığınız inançlarınız gibi ahlakınız da tehlikeli.” ifadelerini kullanarak inancımıza saldırırken, ahlak yapımızın da yanlış olduğunu iddia ederek toplumun temelini oluşturan kültürel değerlerin sorgulanmasını istedi. “Kadını kocasının malı mülkü gibi gören bir inanç ve gelenek zincirinin halkalarını parçalamayı göze alamıyorsunuz.” ifadelerini kullanan Söğüt, bu ifadelerin karşılığı ‘kölelik’ olmasına ve kölelik İslam’da yasaklanmış olmasına rağmen bu ifadeleri İslam’ın bir parçasıymış gibi göstererek algı oluşturmaya çalıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:25
  1. Cumhuriyet’in yazarı Mine Söğüt

YORUM YAZ

  • Emine Altin Emine Altin 16 dk önce
    Sorun bu imansiz zihniyette
  • makinistmakinist41 dk önce
    yahu bu karının dinleahlakla namus ile bir derdi yok onun için her yerde çatır çatır bu cinayetleri işleyenlerin yüzdelik olarakta bunun gibiler yüzünden

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler vefat etti
  1. Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler..
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kolombiya..
  3. Engelliler Zafer Bayramı’nı su altında..
  4. Galatasaray'da Kayserispor maçı..
  5. Salihlili minik karateciden..
  6. “Brexit ile 1,3 trilyon avro tutarında..
  7. Erdoğan, Velandia'yı kabul etti
  8. Çavuşoğlu-Makei ortak basın toplantısı
  9. Salihli’de tenis kortları yenileniyor
  10. FÜ’de Ar-Ge Eğitimi, 19 kursiyer..
  11. Çocuğuyla birlikte kahveyi bastı
  12. AK Partili Kırkpınar: "Çiftçiye 1..
  13. Van YYÜ’de innovan girişimcilik..
  14. Jandarma Uzman Çavuş Uğurlu’ya geçmiş..
  15. -ASELSAN Başkanı Prof. Dr. Görgün:..
  16. Filipinler’de yanan vapurdan 245 kişi..
  17. Burhaniye’de inşaat ustası heykeltıraş..
  18. Kuzey Marmara Otoyolu’ndan bariyerleri..
  19. FETÖ’nün sözde "Türkiye İmamı"..
  20. Galatasaray’da Younes Belhanda takımla..
  21. Konyaspor, Antalyaspor hazırlıklarını..
  22. Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler,..
  23. "Batılı ülkeler, DEAŞ konusunda çifte..
  24. Şule Yüksel Şenler vefat etti!
  25. Şule Yüksel Şenler ne zaman nerede..
  26. Manisa'da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
  27. MİT ve Emniyet'ten FETÖ'ye ortak..
  28. Sarp kayalıklardaki Elmalı Mağarası..
  29. Büyük Taarruz'un 97. yılı
  30. Şule Yüksel Şenler vefat mı etti?
Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

Günün Karikatürü

28 Ağustos 2019
Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir