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Gündem Kadın cinayetleri azalma eğiliminde
Gündem

Kadın cinayetleri azalma eğiliminde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt Kaymakamlığında düzenlenen Güvenlik Toplantısı’na katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 22:46:00 -
Kadın cinayetleri azalma eğiliminde

Burada yaptığı konuşmada Türkiye’deki asayiş olayları ile ilgili bilgiler veren Soylu, “Mal varlığına karşı işlenen olaylar Türkiye genelinde yüzde 7.3, İstanbul’da yüzde 11 oranında azalmıştır. Evden hırsızlıkta aynı dönemde Türkiye genelindeki azalış yüzde 13,1, İstanbul’daki azalış ise yüzde 15,1 olmuştur” dedi. Kadın cinayetleri konusuna da değinen Soylu, “BM’nin raporuna göre kadın cinayetlerinde milyon kişi başına küresel ortalama 2016 rakamlarıyla 13; Avrupa kıtasında 7, Türkiye’de ise 3,8’dir. Hatta bu rakam 2018’de 3.3’e kadar gerilemiş, 2019’da 4.0 olmuştur. Güncel rakamlara göre, 1 Ocak-2 Ekim arasına kadın cinayeti sayısı 189’dur ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29’luk bir azalış söz konusudur” diye konuştu.

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