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Gündem Kadın cinayeti davalarının avukatına metresini darp suçundan soruşturma! Yok mu bunun cezası, Ankara Barosu?
Gündem

Kadın cinayeti davalarının avukatına metresini darp suçundan soruşturma! Yok mu bunun cezası, Ankara Barosu?

Stajeri ile gayr-i meşru ilişki yaşayıp, onu darbettiği iddia edilen, Şule Çet ve Aleyna Çakır cinayetlerinin avukatlarından Umur Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı. Her fırsatta kadına verdiği değeri öne süren Ankara Barosu'nun Yıldırım hakkında nasıl bir işlem yapacağı ise merak konusu.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 23:54:00 - 2021-08-11 01:23:46
Kadın cinayeti davalarının avukatına metresini darp suçundan soruşturma! Yok mu bunun cezası, Ankara Barosu?

 Yeniakit.com.tr 

Kamuoyunun yakından takip ettiği Şule Çet ve Aleyna Çakır cinayetlerinin avukatlığını yapan, Umur Yıldırım'ın gayr-i meşru ilişki yaşadığı Pelin S. adındaki kadını darbettiği iddia edildi. Pelin S.'nin başvurusundan sonra, Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre ayrılığı kabullenemedi!

Pelin S. 2 gün önce polise başvurdu. İfadesinde, Umur Yıldırım ile 10 yıldır sevgili olduklarını ve 1 yıldır da aynı evde yaşadıklarını söyledi. Geçimsizlik sonucu gayr-i meşru ilişkilerini sonlandırma kararı aldıklarını belirten Pelin S., Yıldırım'ın evinden ayrıldığını aktardı. Pelin S.'nin iddiasına göre, ayrılığı kabullenemeyen Yıldırım, Pelin S.'nin arkadaşları ile kaldığı eve geldi. İkilinin konuşması tartışmaya döndü. Umur Yıldırım, Pelin S.'yi darbetti. Olaya tanık olan R.A.T de Yıldırım'ın Pelin S'yi darbettiğini beyan etti.

'Kadın hakkı savunucuları' nerede!

Sözde kadın hakkı savunucusu mor çemberli Avukat Umur Yıldırım, polise savcılıkta ifade vermek istediğini söyledi. Pelin S.'nin iddiaları, her fırsatta kadın erkek eşitliğinden dem vuranların ikiyüzlülüklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu arada Ankara Barosu Umur Yıldırım hakkındaki iddialara ilişkin bir açıklama yapmadı. Kamuoyu şimdi, Ankara Barosu'nun bu iddialar karşısında sessizliğini bozup bozmayacağını merak ediyor.

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