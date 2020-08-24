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Aktüel Kadın çalışanların sorunları Antalya'daki toplantıda ele alındı
Aktüel

Kadın çalışanların sorunları Antalya'daki toplantıda ele alındı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: - "Kafayı ve eğitimi değiştirmedikten sonra şiddet sorununu çözemeyiz. Kadını erkeği sırt sırta verirsek şiddeti azaltırız. Onun için hepimize görev düşüyor. Başta erkeklere görev düşüyor" - "Doğalgaz müjdesi son yıllarda ülkenin yüzünü güldüren en iyi haber oldu. Bir hesap yaptığınız zaman inanın küçümsenecek bir gelişme değil"

Yeniakit Publisher
2020-08-24 12:11:31 -
Kadın çalışanların sorunları Antalya'daki toplantıda ele alındı

ANTALYA (AA) - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Antalya'da, kadın çalışanların sorunlarının ele alındığı toplantıda, kadına yönelik şiddet sorununun sadece yasalarla çözülemeyeceğini söyledi.

Atalay, Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikasınca (Şeker-İş) Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen, "Çalışma Hayatında Kadın Çalışanların Sorunları ve İş Yaşam Dengesi Oluşturulması, İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Yaygınlaştırılması ve İlk Yardım Eğitimleri" toplantısında konuştu.

Bu konunun sadece Türkiye'nin değil, dünyanın ortak sorunu olduğunu vurgulayan Atalay, "Kafayı ve eğitimi değiştirmedikten sonra şiddet sorununu çözemeyiz. Kadını, erkeği sırt sırta verirsek şiddeti azaltırız. Onun için hepimize görev düşüyor. Başta erkeklere görev düşüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Karadeniz'de doğalgaz bulunması ile ilgili müjdeyi değerlendiren Atalay, bu haberin çok sevindirici olduğunu ifade etti.

Bu gelişmeyi bazılarının küçümsüyor olabileceğini dile getiren Atalay, "Bir hesap yaptığınız zaman, inanın küçümsenecek bir gelişme değil. Doğalgaz müjdesi, son yıllarda ülkenin yüzünü güldüren en iyi haber oldu. Enerjide yıllarca dışa bağımlı bir ülkeyiz. Son 10 yıldır rüzgar enerjisi ve güneş enerjisinde azımsanmayacak bir noktayız. İnşallah enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacağız." diye konuştu.

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle düzenlenen toplantıda, 20 ilden, çalışma hayatına yeni başlamış 60 kadın çalışana iş hayatındaki durumları, işe adaptasyonları ve sahada iş güvenliğiyle ilgili eğitim verileceğini bildirdi.

Kadınla erkeğin birlikte çalışmasının öneminin anlaşılması gerektiğini vurgulayan Gök, "Sendika olarak kadınlarımızın çalışma hayatında olmalarını çok önemsiyoruz ve bununla ilgilide eğitimlere yer veriyoruz." dedi.

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