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Yalçın Topçu'dan Azerbaycan mesajı: Kadim Türk şehri Bakü kıyamete kadar hür kalsın

"Azerbaycan'ın Bakü şehrini düşman işgalinden kurtaran Kafkas İslam Ordusu'nun Komutanı Nuri Paşa ve silah arkadaşlarını Rahmetle anıyorum." diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, şu mesajı verdi: "Kadim Türk şehri Bakü inşallah kıyamete kadar hür kalsın."

15 Eylül 2019 Pazar 11:47
Yalçın Topçu'dan Azerbaycan mesajı: Kadim Türk şehri Bakü kıyamete kadar hür kalsın

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Azerbaycan'ın Bakü şehrinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünde bir anma mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Bakü'deki kardeşlerimizi düşman işgalinden kurtaran Kafkas İslam Ordusu'nun aziz Komutanı Nuri Paşa'yı ve onunla birlikte kardeşlerimizi kurtarmak için canlarını siper eden kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum." diyerek kardeş ülke Azerbaycan için şu temennide bulundu: "Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlu olsun. Kadim Türk şehri Bakü, inşallah kıyamete kadar hür kalsın."

Kafkas İslam Ordusu'nun 15 Eylül 1918'deki zaferi

Azerbaycan, 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan ettikten sonra 4 Haziran 1918 günü Osmanlı Devleti ile Batum'da bir antlaşma imzaladı. Antlaşma, iki devlet arasında siyasi, hukuki, ticari ve askeri alanlarda dostane ilişkiler kurulmasını öngörüyordu. Azerbaycan, anlaşmanın 4. maddesi uyarısınca Ermeni ve Bolşevik çetelerinin işgaline karşı Osmanlı Devleti'nden yardım istedi.

Nuri Paşa idaresinde 12 bin kişilik ordu kuruldu

Enver Paşa'nın 28 yaşındaki kardeşi Nuri Paşa tarafından kurulan Kafkas İslam Ordusu, Filistin Cephesi'nden getirilen 106.-107. piyade ve 56. topçu alayları ile takviye edilerek Bakü ve Azerbaycan'ın diğer illerinin Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılması için görevlendirildi. Gence'ye ulaşan Kafkas İslam Ordusu'ndaki asker sayısı, Azerbaycan kolordusundan yapılan bin kişilik takviyeyle 12 bine ulaştı.

Muharebe 30 saat sürdü

Güzergahındaki Göyçay, Salyan, Ağsu ve Kürdemir'i de Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerinden temizleyen ordu, 15 Eylül 1918'de 30 saat süren şiddetli muharebelerden sonra Bakü'yü kurtardı. Bakü'de halkın coşkuyla karşıladığı Osmanlı askerleri için kentte geçit töreni düzenledi.

Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için yaptığı mücadelede bin 130 şehit verdi. Azerbaycan'ın Bakü, Şeki, Şamahı, Gobustan, Göyçay, Kürdemir, Neftçala, Hacıkabul ve Guba gibi birçok bölgesinde Kafkas İslam Ordusu askerinin defnedildiği 14 Türk şehitliği bulunuyor.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 11:47
  1. Azerbaycan
  2. Bakü
  3. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu
  4. Osmanlı Devleti
  5. Kafkas İslam Ordusu
  6. Enver Paşa
  7. Filistin Cephesi
  8. Ermeni ve Bolşevik çeteler
  9. Ermeni çeteler
  10. Bakü'nün kurtuluşu
  11. Türk şehitliği

YORUM YAZ

  • ramazan inan ramazan inan 32 dk önce
    allah bizlere islam ordularin yaninda nasip et ve her mazluma kosalimallah turklugu korusunve turke guvenenher insan kardesimizdir

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