‘Kadim dostlar’dan ziyaret
İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu’nun ebediyete irtihalinin ardından Akit ailesine taziye ziyaretleri dün devam etti.
HABER MERKEZİ
Türkiye’nin önde gelen siyasileri, medya temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin ardından Kadim Dostlar Grubu Yakup Sucuoğlu, Zeki Çukur, Şakir Okutan, İlhami Söken, Sıdık Mercan, Mustafa Aykut ile İstanbul Çevre, Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği Başkanı Dr. Erhan Sarışın da taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti.
Karahasanoğlu ailesi adına Nuri Karahasanoğlu Ali Karahasanoğlu ve İbrahim Karahasanoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaretlerde Mustafa Ağabeyin dostları eski günleri yâd etti, Akit camiasına, çalışanlarına ve okurlarına sabır temennisinde bulundu. Aşr-ı Şerif’lerin ve duaların okunduğu ziyaretlerde Mustafa Ağabey yâd edildi. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karahasanoğlu ailesinin fertleri, ziyarete gelen dostlara ayrı ayrı teşekkürlerini sundu.