Kadıköy'deki cinayet Kadıköy'de iki kişiyi darp ettiği, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan kick boksçu Berke Ş. ile 3 kişi adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de iki kişiyi darp ettiği, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle milli kick boksçu Berke Ş. (21) ile 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Ömer Özdemir isimli kişiyi darbedip bıçaklayarak öldüren Berke Ş. tedavi için gittiği hastanede gözaltına alınmıştı. Cinayet zanlısı Berke Ş. ve diğer 2 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.







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