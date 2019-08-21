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Kadıköy’de yasadışı gösteri! PKK’lı hainler iş adamını bıçakladı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde HDP’li 3 Belediye Başkanı’nın görevden alınmasını bahane ederek eylem düzenlemek isteyen bir grup PKK yandaşı, gruba engel olmak isteyen işadamı Durmuş Karaçam’ı sırtından 3 kez bıçakladı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:55
Kadıköy’de yasadışı gösteri! PKK’lı hainler iş adamını bıçakladı

Geçtiğimiz gün PKK terör örgütü ile irtibatları gerekçe gösterilerek HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları görevden alınarak yerlerine kayyum atanmıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Diyarbakır, Mardin ve Van valileri belediye başkan vekili olarak atandığı belirtilmişti.

Bu durumu bahane eden bir grup PKK terör örgütü yandaşı dün akşam İstanbul Kadıköy'de yüzleri maskeli şekilde yasadışı gösteriye kalkıştı. Eylemciler Caferağa Mahallesi Kuzu Kestane Sokak üzerinde çöp konteynerlerini devirdi. Orada ikamet eden White Hill AVM'nin sahibi işadamı Durmuş Karaçam olaya müdahalede bulunarak yolun kapatılmasını engellemek için çöp konteynerlerini kaldırdı.

Soruşturma devam ediyor

Yasadışı eylemciler bunun üzerine Durmuş Karaçam'a saldırarak sırtından 3 kez bıçakladı. Kadıköy'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Durmuş Karaçam'ın durumu ciddiyetini koruyor.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:55
  1. İstanbul
  2. PKK terör örgütü
  3. HDP
  4. Diyarbakır
  5. Van
  6. Mardin
  7. White Hill AVM
  8. Durmuş Karaçam

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