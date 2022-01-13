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Yerel Kadıköy'de yangın: 1 kişi öldü
Yerel

Kadıköy'de yangın: 1 kişi öldü

Kadıköy'de bir dairede çıkan yangında 1 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 10:51:00 -
Kadıköy'de yangın: 1 kişi öldü

Kadıköy, Feneryolu Mahallesi Kumbaracılar Sokak'taki 11 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Üst katlarda oturan bina sakinlerinin bir kısmı yangın merdivenini kullanarak dışarı çıkarken, bazıları da itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 5 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangını söndürerek duman tahliyesi yapan itfaiye ekipleri, binada yaptıkları incelemede ikinci kattaki dairede yaşayan 67 yaşındaki Hatice Çomçom'un cansız bedenine ulaştı.

Kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.

 
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