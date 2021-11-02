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Yerel Kadıköy'de taksilere denetim baskını
Yerel

Kadıköy'de taksilere denetim baskını

Kadıköy Rıhtım’da kısa mesafe yolcu almayan, turist seçen ve taksimetre açmayan taksicilere yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 17:52:00 -
Kadıköy'de taksilere denetim baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polis ekipleri tarafından Kadıköy Rıhtım Caddesi’nde taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Ticari taksicilerin kısa mesafe yolcu almama, turist seçmesi ve taksimetre açmaması üzerine gerçekleştirilen denetimlerde sürücülerin evrakları incelendi.

Broşür dağıtıldı

Ekipler öte yandan İçişleri Bakanlığınca hazırlanan taksi sürücülerin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu broşür dağıtıldı. Polis denetiminde konuşan taksi şoförü Kurtuluş Can, “Polis denetimi iyidir. Çünkü aramızda bazı arkadaşlar var yasak çalışan onun için iyidir.” dedi.

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