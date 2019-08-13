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Kadıköy'de şüphe üzerine durdurulan araçtan Skunk çıktı

Kadıköy’de uygulama sırasında şüphe üzerine durdurdukları araçta skunk tespit eden polis ekipleri, çalışmanın sonrasında uyuşturucu maddenin teminini sağlayan şahısları yakaladı.

13 Ağustos 2019 Salı 16:25
Kadıköy'de şüphe üzerine durdurulan araçtan Skunk çıktı

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti konusuyla ilgili yapılan çalışmalarda 28 Temmuz'da saat 23.00 sıralarında Rasimpaşa Mahallesi Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde uygulama yapan ekiplerin, şüphe üzerine durdurdukları araçta bulunan Burak A.'nın üst aramalarında 5 parça halinde 6,4 gram ağırlığında skunk maddesinin ele geçirildiği açıklandı. Olayla ilgili olarak Burak A. ve Ahmet Y. yakalanarak gözaltına alındı. 

ZEHİR TACİRİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre çalışmanın devam ettirildiği ve şahısların uyuşturucu maddeyi Emin G.'den temin ettikleri belirlendi. Şahsın Ümraniye'de ikamet ettiği adresi takibe alan polis ekipleri, ikametin önüne araçla gelerek uyuşturucu madde satışı yapan Emin G. ve Metin Y.'yi yakaladı.

TUTUKLANDI

Araçta yapılan aramada bin 90 gram skunk maddesi ele geçirilirken Metin Y.'nin uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydının bulunduğu tespit edildi. 

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 16:25
  1. İstanbul
  2. Skunk

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