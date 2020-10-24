Kadıköy'de silahlı kavga: 1 yaralı
İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Rıhtım Caddesi Misak-i Milli sokakta bir otelden çıkan şahıslar, sabah saatlerinde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Yasin K. (38) isimli kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Yasin K., Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis, konuyla ilgili inceleme başlattı.