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Kadıköy'de oturan dizi oyuncusunun 'meyhane' isyanı!

CHP’li belediye tarafından yönetilen Kadıköy’de oturan oyuncu Birce Akalay, Koşuyolu’nda bulunan meyhanelerden ve içki içenlerden dolayı isyan etti. Oyuncunun "Burası yerleşim yeri. Koşuyolu’nda açılan sekizinci sınıf meyhanelerden ve içmeyi bilmeyen edepsiz müşterilerden şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

25 Eylül 2018 Salı 10:58
Kadıköy'de oturan dizi oyuncusunun 'meyhane' isyanı!

Sabah gazetesinde yer alan habere göre oyuncu Birce Akalay, önceki gece oturduğu Kadıköy Koşuyolu'ndaki sokak gürültüsüne isyan etti.

“ASAYİŞ İSTİYORUM”

CHP’li belediye tarafından yönetilen Kadıköy’de her yeri saran meyhane ve sarhoşlardan rahatsızlığını dilen getiren oyuncu, asayiş bozukluğundan şikayet ederek "Burası yerleşim yeri! Valeler ve bilumum sarhoşlar cellat gibi araç sürüyor. Biz yıllardır burada güven ve huzur içinde yaşıyoruz. Ben sitede yaşamıyorum, evimin kapısı sokak. Kapımın önünde asayiş istiyorum" dedi.

“İÇKİ İÇENLERDEN ŞİKAYETÇİYİM”

CHP’li Kadıköy Belediyesi’ne sitem eden Birce Akalay'ın, "Burası yerleşim yeri. Koşuyolu’nda açılan sekizinci sınıf meyhanelerden ve içmeyi bilmeyen edepsiz müşterilerden şikayetçiyim" dediği iddia edildi.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 10:58
  1. Birce Akalay
  2. Kadıköy
  3. meyhane
  4. sarhoş

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