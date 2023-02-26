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Yerel Kadıköy’de otomobil bariyere ok gibi saplandı
Yerel

Kadıköy’de otomobil bariyere ok gibi saplandı

Kadıköy’de 1. Çevreyolu üzerinde otomobilin bariyere saplandığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 03:16:00 -
Kadıköy’de otomobil bariyere ok gibi saplandı

Kaza 00.30 sıralarında İstanbul 1. Çevreyolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 DCN 613 plakalı araç çevreyolu Hasanpaşa mevkiindeki yol ayrımında kararsız kalınca bariyere girdi. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yaralanırken araçta büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araç çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan İstanbul 1. Çevreyolu Kadıköy istikameti yeniden trafiğe açıldı.

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