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Yerel Kadıköy'de korku dolu anlar! İstinat duvarı çöktü: 5 katlı bina tahliye edildi
Yerel

Kadıköy'de korku dolu anlar! İstinat duvarı çöktü: 5 katlı bina tahliye edildi

İstanbul Kadıköy'de bir inşaat alanında yapılan çalışma sırasında istinat duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken göçüğün oluştuğu alanın yan tarafında bulunan 5 katlı bina tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 20:46:00 -
Kadıköy'de korku dolu anlar! İstinat duvarı çöktü: 5 katlı bina tahliye edildi

Kadıköy’de bir inşaat sahasında istinat duvarının çökmesi sonucu göçük meydana geldi. İnşaat sahasının yanında bulunan 5 katlı bina tahliye edilirken, alan havadan görüntülendi.

Olay, Kadıköy Kozyatağı Şemsettin Günaltay Caddesi’nde bir inşaat alanında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat çalışması esnasında inşaat sahasında istinat duvarının çökmesi sonucu göçük meydana geldi. Olayı gören inşaat işçileri 112'yi aradı.

 

5 katlı bina tahliye edildi

Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Göçüğün oluştuğu alanın yan tarafında bulunan 5 katlı bina tahliye edilirken, göçük altında kimsenin olmadığı bilgisine ulaşıldı.

İstinat duvarının çökmesiyle göçüğün oluştuğu inşaat alanı havadan görüntülendi.

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