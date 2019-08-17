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Kadıköy'de kontrolden çıkan motosiklet önce bariyerlere çarptı sonra savruldu

Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:26
Kadıköy'de kontrolden çıkan motosiklet önce bariyerlere çarptı sonra savruldu

Kaza, saat 03.30 sıralarında D100 Karayolu Kartal istikameti Medeniyet Üniversitesi'nin önünde meydana geldi.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 28 AAR 714 plakalı motosiklet, Kadıköy istikametinden Kartal istikametine doğru ilerlediği sırada İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin önünde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce bariyerlere çarptı sonra da savruldu.

YOLA SAVRULDULAR

Motosiklette bulunan 2 kişi, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulan motosikletten yola düştü. Kimlikleri henüz belirlenemeyen sürücü ve yolcu ağır yaralandı. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, yolcu ise Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:26
  1. İstanbul
  2. kadıköy
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  5. yaralı

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