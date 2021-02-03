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Gündem Kadıköy'de gözaltına alınan şüphelilerden sadece 1 kişi Boğaziçili çıktı
Gündem

Kadıköy'de gözaltına alınan şüphelilerden sadece 1 kişi Boğaziçili çıktı

Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasına yönelik yapılan protestoda gözaltına alınan 29 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemleri devam eden 23 kişiden sadece 1'inin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 17:05:00 -
Kadıköy'de gözaltına alınan şüphelilerden sadece 1 kişi Boğaziçili çıktı

Kadıköy'de düzenlenen yasa dışı gösterilerle ilgili gözaltına alınan 29 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün akşam saatlerinde Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla Kadıköy'de toplanan gruptan gözaltına alınan 29 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

23 kişiden 1 kişi Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi

Söz konusu 6 şüpheli buradaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri süren 23 şüpheliden birinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 12'sinin başka üniversitede okudukları, diğer 10 kişinin ise öğrenci olmadığı bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

76 şüpheli serbest bırakılmıştı

Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla Kadıköy'de gösteri yapmak isteyen gruplara polis müdahale etmiş ve Kadıköy'de 94 kişiyi yakalamıştı.

Ekipler, ayrıca Beşiktaş ve Sarıyer'de Kadıköy'deki gösterilere katılmak isteyen 11 kişiyi de gözaltına almıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 105 şüpheliden 76'sı sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

 

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