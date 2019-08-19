Kadıköy'de gerginlik! Tribünlere hareket yapınca... Süper Lig'de 1. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Gazişehir Gaziantep'te, teknik direktör Sumudica ile sarı lacivertli tribünler arasında gerginlik yaşandı.

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica ile Fenerbahçe tribünleri arasında gerginlik yaşandı. Ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'in yeni sezondaki ilk maçında Fenerbahçe'yle Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecekken maç öncesinde ortam bir anda gerildi.

undefined Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica ile Fenerbahçe tribünleri arasında gerginlik yaşandı. Habertürk'ün haberine göre Rumen çalıştırıcı, soyunma odasına el hareketleri yaparak gitti. Tecrübeli teknik direktör gelen tepkiler üzerine ise tribünlere 'sus' işareti yaptı.

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