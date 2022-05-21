  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kadıköy'de esrarengiz cinayet!
Gündem

Kadıköy'de esrarengiz cinayet!

İstanbul Kadıköy'de 64 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran, muayenehanesinde kanlar içinde ölü bulundu. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu öğrenilen kadının ölümüne ilişkin inceleme sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 10:58:00 -
Kadıköy'de esrarengiz cinayet!

Yakınları, bir türlü haber alamadığı 64 yalındaki Şeyma Biran için karakola ihbarda bulundu. Saat 00:45 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın 1. katında bulunan diş hekimi muayenehanesinde kanlar içerisinde yerde yatarken bulundu.

Bedeninde bıçak darbeleri var

Sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda Şeyma Biran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmalarda talihsiz kadının vücudunda ve boynunda bıçak darbeleri olduğunu tespit etti.

İnceleme sürüyor

Yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay