  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kadıköy’de abart egzozlu araç denetimi
Yerel

Kadıköy’de abart egzozlu araç denetimi

Yeniakit Publisher
2023-08-17 08:48:00 -

Kadıköy’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından abart egzozlu araç ve motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde abart egzozlu ve modifiyeli araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri abart egzoz bulunduran motosiklet ve otomobillere yönelik denetim yaptı. Kadıköy Sahilyolu Çetin Emeç Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde 38 araç sürücüsüne toplamda 74 bin 694 TL cezai işlem uygulandı. Gürültülü egzoz ve modifiye denetiminin yanı sıra alkol kontrolünün de yapıldığı denetimde bir araç da trafikten men edildi.

Beşiktaş'ta motosiklet sürücülerine yönelik polis denetimi gerçekleştirildi
Beşiktaş'ta motosiklet sürücülerine yönelik polis denetimi gerçekleştirildi

Yerel

Beşiktaş'ta motosiklet sürücülerine yönelik polis denetimi gerçekleştirildi

Ruslardan Türk gemisine helikopterli denetim! Mürettebat Ülkücü işaretiyle cevap verdi
Ruslardan Türk gemisine helikopterli denetim! Mürettebat Ülkücü işaretiyle cevap verdi

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ruslardan Türk gemisine helikopterli denetim! Mürettebat Ülkücü işaretiyle cevap verdi

Esenyurt'ta 'Huzur denetimi' uygulaması
Esenyurt'ta 'Huzur denetimi' uygulaması

Yerel

Esenyurt'ta 'Huzur denetimi' uygulaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23