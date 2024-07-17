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Yerel Kadıköy'de 300 bin dolarlık pırlanta çalındı!
Yerel

Kadıköy'de 300 bin dolarlık pırlanta çalındı!

Yeniakit Publisher
2024-07-17 15:25:00 -
Kadıköy'de 300 bin dolarlık pırlanta çalındı!

Kadıköy'de 4 şüpheli bir mücevher dükkanına girerek yaklaşık 300 bin dolar değerinde pırlanta takı seti çalıp kaçtı. Polis başlattığı operasyonda şüphelilerden üçünü hemen, firari şüpheli N.Ç.'yi ise kısa süre sonra yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hırsızlık anı kameraya böyle yansıdı.

Kadıköy'de 4 şüpheli bir mücevher dükkanına girerek yaklaşık 300 bin dolar değerinde pırlanta takı seti çalıp kaçtı. Polis başlattığı operasyonda şüphelilerden üçünü hemen, firari şüpheli N.Ç.'yi ise kısa süre sonra yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hırsızlık anı kameraya böyle yansıdı.

Kadıköy, Bostancı Mahallesi, Sevilli Sokak'ta 15 Mart 2024 tarihinde saat 04.20 sıralarında bir mücevher dükkanına giren şüpheliler içerde bulunan yaklaşık 300 bin dolar değerinde pırlanta takı setlerini çalarak kaçtı. İş yeri sahibi K.E.’nin müracaatı üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin hırsızlık yaptığı anların görüntülerinin güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti. Şüphelilerin bir otomobille iş yerine geldikleri ardından kapıyı kırarak içeri girdikleri görüldü. Hırsızlığı kısa sürede gerçekleştiren şüphelilerin hızla olay yerinden kaçtıkları belirlendi. Polis kısa sürede kimliğini tespit ettiği şüpheliler M.K. (34), O.Ş. (22) ve S.G.'yi (30) gözaltına aldı. Daha önceden çok sayıda polise geliş kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerden O.Ş.’nin işlediği suçlardan 15 yıl 5 ay, S.G.’nin ise 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu tespit edildi. 3 Şüpheli çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

Polis olayın firari şüphelisi N.Ç.’yi de önceki gün gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden 14 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı. Olayla ilgili tutuklanan şüpheli sayısı 4’e ulaştı.

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