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Kadıköy Lisesindeki olaydan sonra duygulandıran görüntü

İstanbul Kadıköy Lisesine yeni başlayan öğrencilere simit atılması görüntüsünün ardından Kayseri’de bir ilkokul öğrencisinin yere düşen ekmeği üç defa öperek poşete koyması görenleri duygulandırdı.

12 Eylül 2019 Perşembe 09:59
Kadıköy Lisesindeki olaydan sonra duygulandıran görüntü

İstanbul Kadıköy Lisesine yeni başlayan öğrencilere simit atılması görüntüsünün ardından Kayseri’de bir ilkokul öğrencisinin yere düşen ekmeği üç defa öperek poşete koyması görenleri duygulandırdı.


İstanbul Kadıköy Lisesinde okula yeni başlayan öğrencilere simit atılması sosyal medyada büyük tepki çekti. Tepki çeken görüntünün ardından Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi’nde bir ilkokul öğrencisinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.


Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde markete gelen kız çocuğu, poşete koymaya çalıştığı ekmeği düşürüyor. Ekmeği hızla yerden alan küçük kız, ekmeği üç kere öperek alnına götürdükten sonra poşete koyuyor.


Güvenlik kamerasından görüntüleri izleyen market sahibi, "Son zamanlarda ekmeğe ve nimete saygı göstermeyenler varken, küçük çocuğun yere düşürdüğü ekmeği öperek alması beni duygulandırdı" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:59
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