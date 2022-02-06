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Spor Kadıköy kalesi yıkıldı! Fenerbahçe evinde yok...
Spor

Kadıköy kalesi yıkıldı! Fenerbahçe evinde yok...

Ali Koç başkanlığında tarihinin en sıkıntılı günlerini geçiren Fenerbahçe, bu sezon da evinde puan alamıyor. Zirve ile arasında devasa fark açılan sarı lacivertliler, şimdiden kendi evinde 15 puan kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 07:36:00 -
Kadıköy kalesi yıkıldı! Fenerbahçe evinde yok...

Bir zamanlar Kadıköy'de taraftar desteğini arkasına alarak rakiplerine korku salan Fenerbahçe, son dönemde evinde kayıp yaşamaya devam ediyor. Bu sezon ligde istikrarsız bir görüntü çizen Kanarya, 1-0'lık Başakşehir mağlubiyeti sonrası lider Trabzonspor 'un 20 puan gerisinde kalırken Ülker Stadı'nda bir kayıp daha yaşadı.

Ligde Ülker Stadı'nda 12. maçına çıkan Sarı Lacivertliler, Alanyaspor ve Adana Demirspor'un ardından mabedindeki 3. mağlubiyetini Emre Belözoğlu'nun ekibi karşısında aldı. 3 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşayarak 15 puan kaybeden Kanarya, 37 puanla 6. sırada yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off'unda Kadıköy'de Helsinki'yi 1-0'la geçen Fenerbahçe, gruplarda devamını getiremedi. D Grubu'nda Frankfurt'la 1-1, Antwerp'le 2-2 berabere kalan Sarı Lacivertli ekip, Olympiakos'a ise 3-0 mağlup oldu.

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