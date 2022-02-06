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Spor Kadıköy artık Fenerbahçe'nin kalesi değil!
Spor

Kadıköy artık Fenerbahçe'nin kalesi değil!

Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe, Kadıköy'de galip gelmekte zorlanıyor

Yeniakit Publisher
2022-02-06 16:12:00 -
Kadıköy artık Fenerbahçe'nin kalesi değil!

Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe, Kadıköy'de galip gelmekte zorlanıyor

Fenerbahçe Kadıköy'de eski günlerini arıyor. Sahasında Medipol Başakşehir'e yenilerek zirvenin 20 puan gerisinde kalan sarı lacivertliler, son 2 sezonda iç sahada galibiyete ulaşmakta zorlanıyor.

Uzun yıllar boyunca "Kadıköy'den çıkış yok" sloganıyla rakiplerine zorlu deplasmanlar yaşatan Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'ndaki son 32 maçında 17 galibiyette kaldı.

Yüzde 53'lük galibiyet oranı yakalayabilen sarı lacivertliler, 5 maçtan beraberlik, 10 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Kadıköy'deki başarısız sonuçların ardından yönetim ve futbolcular taraftarların hedefinde.

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda salı günü Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

 

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