0553 313 94 23

KADES’i 308 bin 193 kişi indirdi

Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) hayata geçirilmesinin ardından 308 bin 193 kişi indirdi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:55
KADES’i 308 bin 193 kişi indirdi

Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) hayata geçirilmesinin ardından 308 bin 193 kişi indirdi.


Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre KADES’i indiren kişi sayısı 308 bin 193 kişi oldu. KADES’i aktif kullanan sayısı ise 146 bin 488 kişi olurken, şuana kadar gelen ihbar sayısı 11 bin 678 oldu.


KADES’e asılsız ihbarlarda bulunan kişiler hakkında "Türk Ceza Kanunu’nun 271’inci maddesi gereği 3 yıla kadar hapis cezası verilir" hükmü gereği yasal işlem yapılacağı uygulama kullanım şartlarında yer alıyor. KADES, 24 Mart 2018 tarihinde hizmete girdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakırköy Adliyesi hakimi Ayşenur Özmen hayatını kaybetti
    1. Bakırköy Adliyesi hakimi Ayşenur Özmen..
    2. Petlas ABD maçını Reynmen ve..
    3. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Zonguldak..
    4. Adana Demirspor'un yeni teknik..
    5. İŞKUR Milli Eğitim Müdürlükleri işçi..
    6. Dağdan kaçan iki kızın film..
    7. Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    8. İstanbul'da öğrenci akbili nasıl alınır?
    9. Kartal’da 7-16 yaş halk oyunları..
    10. Kafes avcısı jandarmaya takıldı
    11. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel..
    12. Kirli köpeği gören taksicilerden..
    13. Burhaniye’de Halk Sağlığı Haftası..
    14. Bekçilerin yakaladığı şüpheli..
    15. Karabük’te tarihi eser operasyonu
    16. Kdz. Ereğli’ye 20 halk otobüsü, 30..
    17. Digor Belediyesi alt yapı çalışmaları..
    18. Astral seyahat konulu ilk film vizyonda
    19. Safranbolu Belediyesinden "Engelsiz..
    20. Üvey oğlu tarafından 4 çocuğuyla..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!