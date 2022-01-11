Kademeli doğalgaz tarifesi nasıl yapılır? Kademeli doğalgaz tarifesi hangi ilde olacak?

Kademeli doğalgaz tarifesi en uygunu hangisi? elektrikte kademeli tarifeden sonra şimdi de doğalgazda kademeli geçiş dönemi başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘vatandaşa yük bindirmeyeceğiz' açıklaması yapmasının ardından elektrikte TRT ve enerji fonu kesintisinin kaldırmıştı, şimdi de elektrik ve doğalgazda ‘kademeli ücretlendirme' sistem geliyor’ demişti. AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi yasalaştığında, doğal gazda da kademeli tarifeye geçilecek.

Doğalgaz tarifesi nedir?

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulamaya geçen kademeli elektrik faturası sistemi sonrasında doğalgaz faturalarında da yeni bir gelişme yaşandı. TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile doğal gazda kademeli tarifeye geçiliyor. Doğalgaz tarifesi, az elektrik tüketenden düşük, çok elektrik tüketenden daha yüksek ücret alınmasını sağlayarak elektrik tasarrufunu özendirmeyi amaçlayan kanun teklifi, TBMM'de kabul edilerek Cumhurbaşkanı'nın onayına sunuldu.

Doğalgaz tarifesi nasıl olacak?

Buna göre, bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek. Düzenleme ile maliyetler için bir çalışma yapılacak, gerekli olan abone grubu için il bazında iklim şartları ve tüketim miktarına uygun olacak bir kademe belirlenecek. Oluşan tüketim maliyetleri bu kademe üstünde tüketim yapan abonelere yansıtılacak.

Doğalgaz tarifesi hangi illerde var?

Yapılan çalışma ile Türkiye'nin Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır veya Sivas gibi soğuk bölgelerindeki tüketim miktarına uygulanacak kademeli tarife ile Antalya, İzmir veya Adana gibi kış şartlarının daha hafif geçtiği illerde geçerli olacak kademeli tarife farklı olacak.

Kademeli doğalgaz tarifesi en uygunu hangisi?

EPDK, daha önce yasalaşan kanun uyarınca, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle elektrikte kademeli tarifeye geçildiğini açıklamış, faturaların tüketimin 150 kwh/saatin altı ve üstü olmasına göre farklı fiyattan düzenleneceğini bildirmiş, iki ayrı zam oranı açıklamıştı. Enerji verimliliğini artırmak, fazla tüketim yapanların fazla tüketiminin maliyetine katlanması ve doğal gaz enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik etmek maksadıyla, BOTAŞ'a bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı belirleme yetkisi verilecek.

Kademeli fatura nasıl olacak?

abonelerin aylık tüketim miktarları incelenerek, en geniş tüketim grubunun ortalama tüketimi belirleniyor. Yapılan çalışmada bu limitin aylık 150 kilovatsaat olarak ortaya çıktığı belirtiliyor. Bu limite kadar 1. kademe birim fiyat, bu limiti aşanlar için ise 2. ve 3. kademe birim fiyatlar oluşturulacak. Kademeler 50 kW'lik dilimler halinde bölünecek ve her kademe aşımında kilovat birim fiyatı yüzde 10 artacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan önceki gün gelmişti. Elitaş, "Arkadaşlarımı kanun teklifini hazırlıyorlar. 4 Ocak tarihinden itibaren, Meclis çalışmalarına başladığında kademeli doğal gaz tarifesini getireceğiz. Villada oturanla gecekonduda oturanın aynı fiyatla doğalgaz tüketimini uygun bulmuyoruz" demişti.