0553 313 94 23

KADEM’den sıfır atık geri dönüşüm sergisi

Bayburt Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) sıfır atık geri dönüşüm projesi kapsamında sergi açtı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 08:29
KADEM’den sıfır atık geri dönüşüm sergisi

Bayburt Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) sıfır atık geri dönüşüm projesi kapsamında sergi açtı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında KADEM Bayburt temsilciği tarafından sıfır atık geri dönüşüm sergisi açıldı. Doğadan toplanan bitkiler aksesuara, pet şişeler vazoya, eski kaşıklar süs objelerine, makinelerde çizilen bardaklar şamdana, kullanılmayan kıyafetler çantaya dönüştürüldü.Üreten kadın güçlü Türkiye sloganıyla atıkların her türlü yararlı eşyaya dönüştürüldüğü kursta, yapılan ürünler halkın beğenisine sunuldu. Cuma gününe kadar açık olan sergiye tüm halk davet edildi.


Açılış sonrası protokol üyeleri stantları gezerek KADEM Bayburt İl Temsilcisi Senem Daştan’tan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 08:29
  1. sergi
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) 28 Şubat mağduru öğretmenin 18 yıl süren hukuk zaferi
    1. (Özel) 28 Şubat mağduru öğretmenin 18..
    2. Dolarda 'Merkez' sakinliği! İşte son..
    3. KADEM’den sıfır atık geri dönüşüm..
    4. MEB İOKBS PYBS bursları ne zaman..
    5. Riskli gebelik nedir? Tarama testleri..
    6. Trump açıkça söyledi: "Ön şartsız..
    7. Kara yollarında durum
    8. Gri listedeki PKK'lı öldürüldü!
    9. CHP'li başkan amca ve dayı kızlarını..
    10. İŞKUR hastane personeli alım başvuru..
    11. Sinsi sinsi işgal ediyorlar!..
    12. İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik..
    13. Öğrenci beslenme çantasına ne..
    14. Endonezya'dadeprem
    15. Diş teli tedavisi ne kadar sürer | Diş..
    16. Erdoğan imzaladı! 9 bölge için kritik..
    17. Fiyat oyunu devam ediyor! 17 TL'den 13..
    18. ABD Başkanı Trump 'ön şartsız' Ruhani..
    19. S.Arabistan'dan İİİT'ye 'İsrail' çağrısı
    20. Türkiye Irak'a taziyelerini bildirdi
    21. THY'den KKTC'de üniversite okuyan..
    22. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasında..
    23. Bulgaristan ile Rusya arasında..
    24. Hamas sözcüsü, Netanyahu'nun..
    25. Irak milletvekilinden "Haşdi Şabi'ye..
    26. ABD merkezi istihbarat teşkilatı CIA,..
    27. Dışişleri Bakanlarından Netanyahu'nun..
    28. 11.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    29. Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem
    30. 50'den fazla ülkeden Hindistan'a Cammu..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!