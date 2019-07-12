KADEM: Üçüncü cinsiyet yaradılışa aykırı! Eşcinsellik sapkınlıktır

Yeniakit İstanbul

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın da katıldığı basın toplantısında, farklı mecralarda yürütülen karalama kampanyasına ve hakkındaki iddialara cevap verdi.

Soros’tan fon almadık

Gümrükçüoğlu, uluslararası bir vakıftan fon aldığı iddialarına ilişkin, “KADEM hiçbir uluslararası vakıftan fon almamıştır. Başvuruda da bulunmamıştır. Ancak ülkemizde son derece rahat şekilde çalışmalar yürüten pek çok vakıf bu tür uluslararası vakıflardan fonlanmaktadır. Onları mercek altına almak yerine KADEM’i böyle bir gündemle itham etmek asla iyi niyetli bir yaklaşım değildir. ‘Soros’ ifadesi ise tamamen bir iftiradır. AB, BM, İslâm Kalkınma Bankası gibi uluslararası organizasyonların ülke STK’larına sağladıkları fonlara gelince, biz de her STK gibi proje yazıp gönüllü toplumsal hizmetlerimize finansman sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Sapkınlık inancımıza terstir

Eşcinselliğin kültürümüze ve dinimize aykırı olduğunu ifade eden Gümrükçüoğlu, şunları söyledi: “Burada bizim duruşumuz çok nettir. Eşcinsellik ve benzeri akımlar yaradılışa aykırı, sapkın eğilimlerdir. Herkes insan haklarına sahiptir ve bu haklar korunmalıdır. Ancak bu sapkın eğilimler inancımıza ve kültürel değerlerimize tamamen aykırıdır. Bunu tartışmak bile abesle iştigaldir. Bunun yanında, bu sapkın eğilimler, neslin devamı, birey ve aile sağlığı açısından da çok sakıncalıdır. Dolayısıyla bu eğilimlerin toplumsal olarak görünür olmasına, teşvik edilmesine kesinlikle karşıyız. Yeni bir cinsiyet üretmeye çalışmak, bunu meşru kılmak ve yaratılışı değiştirmeye yeltenmek kimsenin haddi değildir.”

Toplumsal cinsiyet adaleti

Kadın-erkek eşitliğine de değinen Saliha Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti: “Burada bizim beklentimiz Toplumsal Cinsiyet Adaleti gereği, kadın ve erkek rollerinin bir tarafa zarar vermeyecek şekilde tesis edilmesidir. Kadın ve erkek arasındaki adaletin kökleri ise Yaratıcının emir ve yasakları ile şekillenmiş, temelleri bizzat Hz. Peygamber tarafından atılmıştır. Onun öğretileri ve pratiğini hayata geçirmiş olan kadın ve erkek sahabeler, bu alanda bizim rol modellerimizdir."

İstanbul sözleşmesi

Gümrükçüoğlu, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili de şunları anlattı: “İstanbul Sözleşmesini adeta KADEM imzalamış gibi bir saldırı ile karşı karşıyayız. Birincisi: Sözleşmenin imzalandığı tarih 2011. O tarihte henüz KADEM kurulmamıştı. İkincisi: Uluslararası sözleşmeleri devletler imzalar. Biz bir devlet kurumu değil, sadece bir STK’yız. Bu konuya bakışımız şöyledir; İstanbul Sözleşmesi alternatifsiz değildir, alternatifsiz olan kadına şiddetle mücadeledir. Bunun yasalarla uygulamaya taşınması gerekir.”

Rızai nikah tecavüz değildir

Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti: “Medeni kanunda evlenme yaşı aile izniyle 17, belirli şartların oluşması durumunda ise 16’dır. Erken yaşta evlilik dediğimizde 16 yaşın altında, resmi ve hukuki olmayan evlilikleri kastediyoruz. Erken evlilik mağdurlarının affıyla ilgili yakın geçmişte hükümetin hazırladığı yasa tasarısına karşı çıkmamızın nedeni ise, gerçek mağdurların yanında istismarcıların da bu af kapsamına girebilme ihtimaliydi.”

Nafaka çalışmamız olmadı

Gümrükçüoğlu, şunları dile getirdi: “Nafaka mağduriyetleri ile ilgili yakın zamana kadar KADEM’in hiçbir çalışması olmamasına rağmen, ilginç bir şekilde bu konuda da KADEM hedef alınmıştır. Yakın zamanda biz de konuyu inceledik ve açıklamamızı yaptık. Erkeğin de kadının da mağdur olmayacağı şekilde, yargının daha fazla inisiyatif almasını veya almıyorsa maksimum evlilik süresince bir düzenleme yapmasını teklif ettik.”

Feminist değiliz

Gümrükçüoğlu: “Kendimizi feminizme göre konumlandırmıyoruz. Çünkü Müslüman bir kadın olarak feminizmin kazanımlarından çok daha köklü ve güçlü bir medeniyetin imkânlarına sahibiz.”

Aileleri yıkmıyoruz

Gümrükçüoğlu, 6284 Sayılı Kanun ile ilgili eleştirilere de şu cevabı verdi: “6284 KADEM’in kuruluşundan önce yürürlüğe girmiştir, bizim bir dahlimiz söz konusu değildir. Gayet tabi her kanun gibi 6284’ün de suistimal edildiği vakalar olabilir. Bunun farkındayız. 6284’ün iptali yerine uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi veya iyileştirilmesi gündeme alınmalıdır.”