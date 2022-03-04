KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu, derneğin 4. olağan genel kurulunda konuştu:

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, kadınların hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan siyasetten ekonomiye, sanattan akademiye her alanda var olabilmeleri için mücadele ettiklerini söyledi.

Gümrükçüoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'ndaki konuşmasında derneğin genel kurulunun hayırlı olmasını temenni etti.

KADEM'in kadının onuru ile yaşayabileceği huzurlu bir toplum ve güvenli bir gelecek inşa etmek için çalıştığını belirten Gümrükçüoğlu, kadının fırsat eşitliğine ulaşmasını, kadın ve erkeğin toplumsal hayata dengeli katılımını öncelikli mesele olarak gördüklerini söyledi.

Gümrükçüoğlu, sosyal hayatın adaletle yeniden düzenlenmesi gerektiğini dile getirerek, "Kadınların hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan siyasetten ekonomiye, sanattan akademiye her alanda var olabilmeleri için mücadele ediyoruz." dedi.

Bütün kadınları kuşatan kadın hareketi olarak 9 yıldır söylem ve faaliyetlerle farklarını ortaya koyduklarını anlatan Gümrükçüoğlu, ırkı, düşüncesi, inancı ve sosyal mensubiyeti ne olursa olsun kadının yanında durduklarını belirtti.

- "Özgün ve hakkaniyetli duruşumuzdan bugüne kadar hiç taviz vermedik"

Kadına yönelik her türlü şiddet ve haksızlığa karşı çıktıklarına dikkati çeken Gümrükçüoğlu, "Özgün ve hakkaniyetli duruşumuzdan bugüne kadar hiç taviz vermedik çünkü bizler, bizi farklı kılan özelliklerimizi, inancımızdan ve değerlerimizden alıyoruz. Kadınları 'makbul' ve 'öteki' olarak ayrıştıran, kadını ve erkeği birbirinin karşısında gösteren, farklılıklara tahammülsüz kişi ve grupların, topluma dayattığı tek tip kadın imajının çıkmazlarını görüyoruz. Bu zihniyetin aksine kadın ve erkek birbirinin dostu ve yardımcısıdır. Aralarındaki ilişki merhamet ve adaletle şekillenir. Bu ilişkide aslolan çatışma değil, uyumlu bir birlikteliktir." diye konuştu.

Gümrükçüoğlu, kültürel dinamiklerden beslenen, doğru konumlandırılmış, kadın odaklı bir mücadeleye öncülük ettiklerini söyledi.

Kadın hakları konusunda özgün bir söylem üretmenin gerekliliğine daha önce de vurgu yaptıklarını kaydeden Gümrükçüoğlu, şöyle konuştu:

"Sözümüzü dünya kadınlarına da duyurmak adına, geçtiğimiz yıl Kadın Haklarına Dair İlkeler Bildirgemizi ilan ettik. Bu bildirgede ‘varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet’ ilkesine dikkat çektik. Kadın ve erkeğin yaratılışta ve değerde eşit olduğunu, kadının, yüklendiği tüm sıfat ve rollerin öncesinde onurlu bir varlık ve bağımsız bir fert olduğunu vurguladık. Bildirgemizde de ifade ettiğimiz gibi, kadının akıl, ruh ve beden bütünlüğü dokunulmazdır. Fiziksel, psikolojik, ekonomik hiçbir şiddet türü kabul edilemez. Hiçbir ideoloji, inanç, gelenek ve alışkanlık, bu hakları ihlalin gerekçesi olamaz."

- "İşte bu sebeple meydanı boş bırakamayız"

Kendilerini bir araya getiren kadın hakları savunuculuğunun, kimseye devredemeyecekleri ve hiç kimseden bekleyemeyecekleri kadar önemli bir alan olduğunu vurgulayan Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:

"Kamusal alanda kıyafet yasağının devlet eliyle çözüldüğü bugün dahi, kadınlar sırf başörtülü oldukları için bazı alanlarda baskıya, engellemelere ve mobbinge maruz kalmaya devam ediyor. Diğer yandan taciz, şiddet, istismar gibi hadiseler maalesef hala kadınları mağdur ediyor. Art niyetli uluslararası lobiler, gençlerimizi, çocuklarımızı ve neslin devamlılığını doğrudan hedef alıyor. İşte bu sebeple meydanı boş bırakamayız. Bizler kadın hakları meselesini kendine dert edinmiş ve bu çatı altında bir araya gelmiş gönüllüleriz."

Bütün kadınlara ulaşan, bölgesinde öncü, dünyada model bir sivil toplum kuruluşu olmak için çalıştıklarını belirten Gümrükçüoğlu, KADEM'e kuruluşundan bugüne destek verenlere teşekkür etti.