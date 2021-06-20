Kaddafi'nin uçağı bugün İstanbul'dan ayrıldı!

Libya'nın 1969'da başa gelen ve Arap Baharı yüzünden 2011'de çıkan ayaklanmalarda linç edilerek yaşamını yitiren eski lideri Muammer Kaddafi'nin kullandığı Airbus A340-200 tipi 5A-ONE tescilli Libya devlet uçağı, Atatürk Havalimanı'nda iki hafta süren bakım ve onarım çalışmalarının ardından Libya'ya gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldı.

Zarar görmemesi için her defasında Fransa'ya gönderildi

Ülkesindeki ayaklanmalar sırasında 20 Ekim 2011'de öldürülen Libya lideri Muammer Kaddafi'nin kullandığı Airbus A340-200 tipi 5A-ONE kuyruk tescilli uçak, zarar görmemesi için Fransa'ya gönderilmişti.

Kaddafi'nin devrilmesi, NATO'ya bile sormadan Sarkozy'nin Fransız Hava Kuvvetlerine ait savaş jetleriyle bir anda gerçekleştirdiği ve Bingazi'nin etrafını sarmış olan Libya birliklerini bombalaması yüzünden gerçekleşti. Fransa, şimdi Kaddafi'nin uçağını da almış durumda.

Normal bir yolcu uçağına çevrildikten sonra 2013 yılında yeniden Libya'ya geri gönderilen uçak, ülkede istikrarın bir türlü sağlanamaması nedeniyle tekrar Fransa'ya gönderilmiş ve 2014'ten beri Perpignan Havalimanı'nda tutuluyordu.

Onarım için Fransa'dan İstanbul'a gelmişti

5 Haziran'da Fransa'dan bakım ve onarım için İstanbul'a gelen Libya devlet uçağı, Atatürk Havalimanı'nda bakım ve onarıma alındı. İki haftalık süreç sonrasında bakım işlemlerinin tamamlanmasının ardından Airbus A340-200 tipi uçak, 17.06'da Atatürk Havalimanı'ndan Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek üzere havalandı.

Kamu hizmetinde kullanılacak

20.30'da Trablus'a inen uçağın Libya'da kamu hizmetinde kullanılacağı öğrenildi.