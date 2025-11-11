  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İstanbul'da Suya Zam kapıda! Gözler 17 Kasım'da

Kişi başına 2 bin dolar ödeme: Trump, son hazırlıkları yaptı: 2026'da rekoru için geri sayım başladı!

Hackerlar o bankanın bilgilerine sızdı: Milyonlarca müşteri tehlikede

Ekrem ve Mansur’un üzeri çizildi! Özgür Özel cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor!

Cihat Yaycı sosyal medyada paylaştı: Kahrolsun Türk Milletini halklara mezheplere bölmeye kalkan etnikçi faşistler

Fransa'nın Ekrem'i Sarkozy salıverildi

‘İçkili mekanın sahibi’ diye algı yapılmıştı: Ali Rıza Demircan'dan açıklama geldi

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"

Alın size CHP Belediyeciliği! Milli ağaçlandırma gününe saatler kala ağaç kıyımı

Osman Yüksel’i 10 Kasım’da rahmetle anıyoruz! Defalarca tutuklanmayı göze aldı usanmadan İslam'ı anlattı
Dünya Kaddafi'nin oğlu 10 yıl sonra serbest bırakıldı
Dünya

Kaddafi'nin oğlu 10 yıl sonra serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kaddafi'nin oğlu 10 yıl sonra serbest bırakıldı

Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Hannibal Kaddafi, Aralık 2015’ten bu yana tutuklu bulunduğu Lübnan’da 893 bin dolar kefalet karşılığında tahliye edildi.

Libya’nın öldürülen lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Hannibal Kaddafi, yaklaşık 10 yıldır süren tutukluluğunun ardından Lübnan’da serbest bırakıldı.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, avukatlarının 893 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemesi üzerine Kaddafi, Beyrut’taki cezaevinden tahliye edildi.

Tahliye kararı, Yargıç Zahir Hammade’nin 6 Kasım’da kefalet bedelini 11 milyon dolardan yaklaşık 900 bin dolara düşürmesinin ardından geldi. Böylece Kaddafi’nin kefaletle serbest kalmasının önü açıldı.

SURİYE’DE KAÇIRILMIŞ, LÜBNAN’DA TUTUKLANMIŞTI

1975 doğumlu Hannibal Kaddafi, Aralık 2015’te Suriye’de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldıktan sonra Lübnan’a götürülmüş ve burada gözaltına alınmıştı.

Kaddafi’nin tutuklanma nedeni, 1978’de Lübnanlı Şii lider Musa el-Sadr’ın Libya’da ortadan kaybolmasıyla ilgili soruşturma olmuştu. Lübnanlı yetkililer, Kaddafi ailesini El-Sadr’ın öldürülmesinden sorumlu tutarken, Kaddafi rejimi iddiaları reddetmişti.

MUSA EL-SADR DAVASI HÂLÂ GÖLGESİNİ KORUYOR

El-Sadr, 1978 yılında iki yardımcısıyla birlikte Trablus’a yaptığı ziyaret sırasında gizemli şekilde ortadan kaybolmuştu. Lübnan’daki Şii toplumu, olayı yıllardır Kaddafi rejiminin politik bir suikastı olarak görüyor.

Ancak eski Libya yönetimi, El-Sadr ve ekibinin Trablus’tan ayrılarak İtalya’ya gittiğini ileri sürerek suçlamaları reddetmişti. Bu olay, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde uzun yıllar süren bir gerilimin de temeli oldu.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDECEK

Hannibal Kaddafi’nin kefaletle serbest bırakılması, davanın tamamen kapandığı anlamına gelmiyor. Lübnan yargısına göre, Kaddafi hakkındaki soruşturma ve hukuki süreç devam edecek.

Yetkililer, tahliye kararının yalnızca “yargılama sürecine kefaletle devam etme hakkı” tanıdığını belirtiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Norveçliler Kışın ısınmanın yolunu buldu! Ne Doğalgaz, Ne Elektrik!
Gündem

Norveçliler Kışın ısınmanın yolunu buldu! Ne Doğalgaz, Ne Elektrik!

Norveç, uzun ve sert kışlarıyla tanınan bir ülke. Ancak Norveçliler, 7 ay süren dondurucu soğuklara rağmen yüksek doğalgaz veya elektrik fat..
Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı
Gündem

Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, ülke futbolunun gündemine oturan bahis operasyonunda adı geçen futbolcuları açıkladı.
10 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

10 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (10.11.2025) ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23