Kaddafi'nin oğlu 10 yıl sonra serbest bırakıldı

Libya’nın öldürülen lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Hannibal Kaddafi, yaklaşık 10 yıldır süren tutukluluğunun ardından Lübnan’da serbest bırakıldı.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, avukatlarının 893 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemesi üzerine Kaddafi, Beyrut’taki cezaevinden tahliye edildi.

Tahliye kararı, Yargıç Zahir Hammade’nin 6 Kasım’da kefalet bedelini 11 milyon dolardan yaklaşık 900 bin dolara düşürmesinin ardından geldi. Böylece Kaddafi’nin kefaletle serbest kalmasının önü açıldı.

SURİYE’DE KAÇIRILMIŞ, LÜBNAN’DA TUTUKLANMIŞTI

1975 doğumlu Hannibal Kaddafi, Aralık 2015’te Suriye’de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldıktan sonra Lübnan’a götürülmüş ve burada gözaltına alınmıştı.

Kaddafi’nin tutuklanma nedeni, 1978’de Lübnanlı Şii lider Musa el-Sadr’ın Libya’da ortadan kaybolmasıyla ilgili soruşturma olmuştu. Lübnanlı yetkililer, Kaddafi ailesini El-Sadr’ın öldürülmesinden sorumlu tutarken, Kaddafi rejimi iddiaları reddetmişti.

MUSA EL-SADR DAVASI HÂLÂ GÖLGESİNİ KORUYOR

El-Sadr, 1978 yılında iki yardımcısıyla birlikte Trablus’a yaptığı ziyaret sırasında gizemli şekilde ortadan kaybolmuştu. Lübnan’daki Şii toplumu, olayı yıllardır Kaddafi rejiminin politik bir suikastı olarak görüyor.

Ancak eski Libya yönetimi, El-Sadr ve ekibinin Trablus’tan ayrılarak İtalya’ya gittiğini ileri sürerek suçlamaları reddetmişti. Bu olay, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde uzun yıllar süren bir gerilimin de temeli oldu.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDECEK

Hannibal Kaddafi’nin kefaletle serbest bırakılması, davanın tamamen kapandığı anlamına gelmiyor. Lübnan yargısına göre, Kaddafi hakkındaki soruşturma ve hukuki süreç devam edecek.

Yetkililer, tahliye kararının yalnızca “yargılama sürecine kefaletle devam etme hakkı” tanıdığını belirtiyor.