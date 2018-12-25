0553 313 94 23

Kaddafi'nin mektubu Putin'in eline geçti mi? Peskov açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin mektubunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eline geçip geçmediğini bilmediğini söyledi.

25 Aralık 2018 Salı 22:48
Kaddafi'nin mektubu Putin'in eline geçti mi? Peskov açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin mektubunun diplomatik kanallar üzerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iletilip iletilmediğini bilmediğini söyledi.

Basın mensuplarının Kaddafi'nin Putin'e mektubu hakkındaki soruları yanıtlayan Peskov, mektubun Putin'e iletilip iletilmediği konusunda bilgisi olmadığını ve bu konu için Dışişleri Bakanlığı'na başvurulması gerektiğini ifade etti.

Rusya tarafından anlayışla karşılandı

Bu ayın başlarında Seyfülislam Kaddafi'nin politik ekibinin koordinatörü Muhammed Kaylüşi'nin Moskova'ya eski liderin oğlunun mektubunu ve ülkedeki krizin çözümüne yönelik yol haritasını getirdiği öğrenilmişti. Kaylüşi, mektubun, Birleşmiş Milletler'in belirlediği mecraya uygun olduğunu ve Rusya'da anlayışla karşılandığını açıklamıştı.

Seyfülislam'ın Putin'e mektubunda, devlet başkanlığı seçimlerine aday olması konusuna değinmediği vurgulanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 22:48
  1. Kaddafi
  2. Peskov

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Everton'dan Beşiktaşlıları üzecek karar!
    1. Everton'dan Beşiktaşlıları üzecek karar!
    2. Denizli'de kar yağışı
    3. Yumruklar konuşunca 11 kırmızı kart..
    4. Bebeğinizin beyin gelişimi için uzman..
    5. Kaddafi'nin mektubu Putin'in eline..
    6. Kastamonu'da ulaşıma kar engeli
    7. Çankırı'da eğitime kar engeli
    8. Ballı ve cevizli pasta
    9. Adıyaman’da trafik kazası: 4 yaralı
    10. Son dakika Ankara'da okullar yarın..
    11. TBMM çatısı altında skandal! Barış..
    12. Yarın okulların tatil olduğu iller..
    13. Elektrik süpürgesi alırken dikkat..
    14. Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 1..
    15. Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Yüzme..
    16. Çocuğunuz televizyonla ne zaman..
    17. Eskişehir'de okullara kar tatili
    18. Dua çiçeği nedir?
    19. ABD-Meksika sınırında bir çocuk daha..
    20. Düzce'de kar yağışı etkili oluyor
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?