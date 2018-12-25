Kaddafi'nin mektubu Putin'in eline geçti mi? Peskov açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin mektubunun diplomatik kanallar üzerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iletilip iletilmediğini bilmediğini söyledi.

Basın mensuplarının Kaddafi'nin Putin'e mektubu hakkındaki soruları yanıtlayan Peskov, mektubun Putin'e iletilip iletilmediği konusunda bilgisi olmadığını ve bu konu için Dışişleri Bakanlığı'na başvurulması gerektiğini ifade etti.

Rusya tarafından anlayışla karşılandı

Bu ayın başlarında Seyfülislam Kaddafi'nin politik ekibinin koordinatörü Muhammed Kaylüşi'nin Moskova'ya eski liderin oğlunun mektubunu ve ülkedeki krizin çözümüne yönelik yol haritasını getirdiği öğrenilmişti. Kaylüşi, mektubun, Birleşmiş Milletler'in belirlediği mecraya uygun olduğunu ve Rusya'da anlayışla karşılandığını açıklamıştı.

Seyfülislam'ın Putin'e mektubunda, devlet başkanlığı seçimlerine aday olması konusuna değinmediği vurgulanmıştı.